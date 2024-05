Ancelotti: Finale bom doživljal kot vsak navijač Real Madrida

Do finala najelitnejšega klubskega tekmovanja nas loči le še nekaj dni, trener 14-kratnih zmagovalcev Lige prvakov Carlo Ancelotti pa si je pred treningom vzel čas za medijske obveznosti. "Morali bomo trpeti in se boriti, tako kot v vsakem finalu," je pred tekmo vseh tekem, ki si jo boste lahko ogledali na POP TV in VOYO, dejal italijanski strokovnjak.

Londonski špansko-nemški finale Sobota bo dan, ko se bo ves svet za (vsaj) dve uri ponovno ustavil in pozornost posvetil spektaklu med Real Madridom in Borussio Dortmund. "Ne razmišljam o tem, kdo je favorit. Borussia je bila to sezono odlična, izločili so PSG in Atletico Madrid. So kvalitetna, izkušena in borbena ekipa. V tem tekmovanju imajo izkušnje, bili so že v finalu in so odlični v tranziciji. Morali bomo trpeti in se boriti, tako kot v vsakem finalu," je na novinarski konferenci pred treningom svojih varovancev uvodoma povedal Carlo Ancelotti.

Real Madrid – sinonim za Ligo prvakov Ko slišimo za Ligo prvakov, najprej pomislimo na madridski Real. Kraljevi klub iz španske prestolnice je v najelitnejšem tekmovanju nekaj posebnega. V bogati klubski zgodovini so jo osvojili že 14-krat, na drugem mestu v tem pogledu pa je Milan, ki jih je osvojil pol manj. "Real Madrid je pustil velik pečat v tem tekmovanju, zgodovinski trenutki segajo že v 50. leta prejšnjega stoletja. Liga prvakov je za nas nekaj posebnega – je tekmovanje, kateremu posvečamo največ pozornosti," je dodal Ancelotti.

Izločili aktualne prvake in poskrbeli za preobrat proti nemškemu velikanu Ancelottijevi varovanci so prvo fazo tekmovanja sklenili brez spodrsljaja in v skupinskem delu nadigrali Union Berlin, Napoli in Brago. V osmini finala jim je žreb namenil nemški Leipzig, kjer so na gostovanju slavili po zadetku Brahima Diaza in se po remiju pred domačimi navijači uvrstili v naslednji krog, kjer jih je čakala veliko težja naloga – Manchester City. Kluba sta na prvi tekmi v Madridu potrdila naziv obračuna finale pred finalom in se po šestih zadetkih razšla brez zmagovalca. Jasno je bilo, da bo o potniku v polfinale odločala povratna tekma, Madridčani pa so si, predvsem po zaslugi odlične igre v obrambi, po enajstmetrovkah zagotovili zmenek z Bayern Münchnom. Po remiju v bavarski prestolnici se je kraljevi klub na povratni tekmi znašel v zaostanku, za preobrat in uvrstitev v finale pa je poskrbel joker iz klopi Joselu, ki je z dvema goloma med 88. in 91. minuto poskrbel za evforijo na tribunah stadiona Santiago Bernabeu. "Pot do finala je bila podobna tisti iz leta 2022. Veliko smo trpeli. Začetek je bil, z izjemo druge tekme proti Leipzigu, spektakularen. V četrtfinalu smo z odlično igro v obrambi izločili najboljšo ekipo (Manchester City, op. a.), proti Bayernu pa zrežirali izjemen preobrat. Če bi izbral trenutek, ki na tej poti izstopa, je to vstop Joseluja na povratni tekmi proti Bayernu."

Kralj med trenerji 64-letnik ima v elitnem klubskem tekmovanju že ogromno izkušenj. Dvakrat je prestižno trofejo dvignil kot nogometaš Milana, dvakrat kot njegov trener in dvakrat z Madridčani. "Uvrstitev v finale je velik uspeh. Če štejem k trenerski tudi svojo igralsko kariero, bo to moj deveti finale (v Ligi prvakov, op. a.). Tri kot igralec in šest kot trener. Teden pred finalom je zmeraj enak – najprej sreča, nato zaskrbljenost. Slednja se pojavi popoldne, na dan tekme. Ampak to je normalno, to se mi dogaja pred vsako tekmo. A svoji ekipi zaupam, pripravljeni so na to."

Mešanica izkušenih zvezdnikov in mladih talentov Na eni strani Luka Modrić, Toni Kroos, Dani Carvajal in Nacho, na drugi pa Jude Bellingham, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga in Arda Güler. Na eni strani nogometaši, ki so v svoji karieri Ligo prvakov osvojili že petkrat, na drugi pa zvezdniki v nastanku, ki bodo v prihodnjih letih poskušali nadaljevati s prevlado galaktikov med evropsko elito. "Ekipa je v tranziciji in veliko je mladih igralcev, ki bodo morali prevzeti odgovornost. Ta postopek nam gre odlično. V klub so prišli mladeniči z ogromno kvalitete, ki razumejo, kaj pomeni Real Madrid."

Zadnji izmed nogometašev, ki je na španskih zelenicah potrdil, da je iz pravega testa za igranje v belem dresu, je 19-letni Güler. V španskem prvenstvu je v krstni sezoni, ki je bila močno zaznamovana s poškodbami, odigral 373 minut, šestkrat sprožil proti golu nasprotnika, prav vsak izmed strelov pa je končal za hrbtom vratarja. "Güler je že dokazal, kako kvaliteten nogometaš je. Med tekmo bo vsekakor pomemben. Ima tudi odličen nos za gol, vsak njegov strel je končal v mreži."

Še zadnjič za madridski Real Pred dnevi je nogometni svet šokiral nemški vezist Kroos, ki je preko družbenih omrežij sporočil, da bo po koncu domačega evropskega prvenstva končal s profesionalno kariero. To posledično pomeni, da bo finale Lige prvakov zanj zadnja, 465. tekma v dresu Real Madrida. "Zadnja tekma Kroosa. Upam, da lahko klubsko kariero krona še z eno Ligo prvakov. To si resnično zasluži. On je velik del zgodovine Real Madrida in nogometa."

Vratarska dilema Madridčani so že pred začetkom aktualne sezone doživeli močan udarec, ko si je prvi vratar Thibaut Courtois strgal križne vezi. Jasno je bilo, da bo moral izpustiti velik del sezone, na zelenice pa se je vrnil šele v začetku maja. Klub je po njegovi poškodbi iz Chelseaja pripeljal Kepo Arrizabalago, slednjemu pa je mesto v začetni enajsterici Reala hitro vzel Andrij Lunin. Zdaj ima Ancelotti sladke skrbi, saj so mu pred tekmo sezone na razpolago tako Belgijec, kot tudi Ukrajinec. "Oba vratarja si zaslužita igrati finale. Lunin je bil spektakularen, o kvaliteti Courtoisa pa ni potrebno izgubljati besed. Odločitev bom sprejel pred začetkom tekme. Kar lahko zagotovim, je to, da bo eden od njiju v začetni enajsterici, drugi pa na klopi," je z nasmehom na obrazu zaključil Ancelotti.