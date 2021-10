Ancelotti: Hazard je 'fit', a trenutno dajem prednost drugim nogometašem

Ni težava v zdravstvenem kartonu, je pred novo ligaško tekmo Reala z Osasuno hitel pojasnjevati italijanski strokovnjak. "Pripravljen je za igro, toda težava je v tem, da je tu trener, ki ima raje nekatere druge nogometaše," je bil o statusu Edena Hazarda neposreden Carletto, ki je z Realom v nedeljo premagal Barcelono (2:1) in tako dočakal svojo prvo trenersko zmago na Camp Nouu.

Za mnoge analitike in predvsem navijače je Hazard eden najbolj zgrešenih nakupov Florentina Pereza v zgodovini kraljevega kluba. Mnogi so ga zavoljo številnih poškodb kmalu po prihodu označili za "novega Bala", toda dejstvo je, da mu do renomeja Garetha Bala manjka še precej golov in podaj. Je pa, vsaj glede poškodb, na podobni ravni.

A tokrat za neigranje očitno niso krive poškodbe, temveč slaba forma – oziroma slabša od preostalih nogometašev, ki se bolje vključujejo v Ancelottijev sistem. Ta je sicer izpostavil, da lahko Hazard igra v sistemu 4-3-3 na levi strani ali v sistemu 4-4-2 za obema napadalcema. Glede na to, kakšen položaj je Hazard v preteklosti užival pri Chelseaju, je presenečenje, da je pri Realu zdaj na stranskem tiru (tako v nedeljo ni dobil priložnosti niti kot rezervist). "Nima zvezdniškega statusa, saj je imel veliko poškodb. Korak za korakom bo prišel do svoje najboljše verzije," je sicer razlagal Ancelotti. "Prepričan sem, da bomo v tej sezoni videli njegovo najboljšo izvedbo in da bo igral več, kot igra sedaj. Ima namreč vse: kakovost in motivacijo," je zaključil italijanski strateg na klopi madridskega Reala.