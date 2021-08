Ancelotti hvali Benzemaja: Reči, da je le napadalec, je premalo

"Benzema zaključi celoto ekipe. Ima sposobnost, da prebere tekmece, pomaga v obrambi, se giblje. Reči, da je le napadalec, je premalo zanj. Je zelo kompleten in ima izjemno osebnost. Če ga primerjam z mojo prvo etapo pri Realu, je zdaj precej bolj kompleten nogometaš," je po dveh zadetkih Benzemaja poudaril trener Reala Carlo Ancelotti . Ta je bil zadovoljen predvsem z drugim polčasom galaktikov, potem ko se je prvi zaključil z izidom 0:0. Nato pa je beli balet Alavesu nasul kar štiri zadetke v drugem delu tekme. Obračun je v začetni enajsterici začel tudi Valižan Gareth Bale , ki se je vrnil s posoje, Ancelotti pa bo nanj – za razliko od njegovih predhodnikov – očitno resno računal. "Bale je kot vsi ostali. Celotna ekipa je dobro oddelala predsezono, ni bilo nobenega lenuha v skupini. Gareth je svoje delo opravil dobro in se bo še izboljšal, trenutno še ni v optimalni pripravljenosti. A je motiviran," je podčrtal sloviti Carletto.

"V prvem polčasu nismo bili dovolj intenzivni, drugi polčas pa je bil bistveno boljši. Kar si želimo, je intenzivnost z in brez žoge. Imamo kvaliteto, da nam to lahko uspe," je sobotno tekmo sicer ocenil 62-letni strokovnjak. Piko na i v Vitorii-Gasteizu je postavil 21-letni Junior Vinicius, ki je vstopil s klopi v 66. minuti, ko je zamenjal Edena Hazarda. "Vinicius ima kakovost za igro ena na ena, kar se tiče zabijanja golov, sem mu povedal, da je zelo težko dosegati gole po veliko dotikih. Treba je zabiti gol iz enega ali dveh dotikov in tako je prišel tudi do svojega gola. Mlad je še, napredoval bo. Včasih šokira s svojo kakovostjo," je zaključil Ancelotti.