Ancelotti: Ibrahimović je dober prijatelj, a ne vem, kaj si je zamislil

Trener Evertona Carlo Ancelotti pravi, da je ZlatanIbrahimovićdobrodošel v klubu, a ne kot član prvega moštva. Švedskemu napadalcu s koncem leta poteče dveletna pogodba z ameriškim Los Angeles Galaxyjem, že več tednov pa nekdanji član Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Paris Saint-Germaina, AC Milana in Manchester Uniteda skriva svoje načrte za bližnjo prihodnost. Z Ancelottijem je sodeloval v sezoni 2012/13, ko sta skupaj osvojila enega od številnih Ibrahimovićevih državnih naslovov, ki si jih je Skandinavec v bogati karieri uspel priboriti v različnih državnih tekmovanjih.

"Je moj dober prijatelj. Treniral sem veliko fantastičnih igralcev. Vem, da končuje svoje obdobje v Združenih državah Amerike, ne vem pa, kaj si je zamislil,"je na novinarski konferenci dejal Ancelotti. "Moram ga poklicati, morda ga bom. Če si želi v Liverpool uživat, potem lahko pride. A ne (bo prišel) igrat!"

Boban ni (več) optimist

Po tem, ko se je že zdelo, da se samo še čaka njegova potrditev povratka k AC Milanu, je direktor rdeče-črnih Zvonimir Bobannedavno dejal, da je sklenitev dogovora malo verjetna. Ancelotti kot eden najtrofejnejših trenerjev v svetu nogometa medtem na modri strani Liverpoola začenja novo poglavje v karieri, ki mu je že prinesla številne naslove na klopeh PSG, Chelseaja, AC Milana, Bayerna in Real Madrida, medtem ko se mu zadnja epizoda na klopi Napolija ni najbolj posrečila.

Sinje modre je zapustil na sedmem mestu prvenstvene lestvice, Everton pa je prevzel na 15. mestu, potem so modri po bolečem porazu na mestnem derbiju z Liverpoolom (2:5) odpustili Marca Silvo in je Portugalca razmeroma uspešno nadomeščal favorit navijačev, legendarni napadalec kluba Duncan Ferguson, ki je že postal novi pomočnik Ancelottija. Razpoloženje v modrem taboru dvigujejo tudi nedavno objavljeni načrti za nov stadion z 52.000 sedišči, ki naj bi ga postavili v pristaniškem delu mesta Bramley-Moore.

'Ne bo se zgodilo čez noč'

"Klub si želi biti konkurenčen v Premier League, zame je to dovolj," je izjavil Ancelotti. "Dejstvo, da si klub želi zgraditi nov stadion ... To kaže na to, da so ambicije kluba zelo visoke. To me je privabilo. Želimo poskusiti igrati privlačen nogomet. Vidim, kako navijači klub potiskajo naprej, to je dobro. Dolgoročni cilj je, da smo konkurenčni v Premier League. Imam lastno idejo za ta klub in moštvo ... Želim dati vse od sebe, da bi ekipi pomagal do tega, da bi postala boljša, da bi pomagal klubu, da bo konkurenčen, in da bom osrečil navijače. Veliko časa so preživeli brez zmagovanja, zato moramo biti strastni in z jasno osredotočenostjo ... To se ne bo zgodilo čez noč, a moramo biti potrpežljivi. Gotovo se bomo hitro izboljšali."

Ferguson naj bi na klopi opravljal podobno funkcijo kot legendarna Francoza Claude Makelelein Zinedine Zidane, s katerima je Ancelotti delil znanje in žel velike uspehe na klopeh PSG in Real Madrida.

"Duncan bo v mojem strokovnem štabu, bo moj pomočnik. To je pomembno, Duncan zelo dobro pozna značilnosti igralcev, vzdušje na treningih. Res mi bo pomagalo. Duncan je opravil izvrstno delo, igralci so pokazali izvrsten moštveni duh proti Arsenalu (Ancelotti je domačo tekmo gledal s tribun in videl rezultat 0:0, op. a.)," je še dodal Ancelotti, ki bo prvo tekmo kot trener Evertona vodil prav pred domačimi navijači proti Burnleyju na tako imenovani "Boxing Day".

