Ronaldo s prstom na ustih nad govorice: To je več kot nespoštljivo do mene

Cristiano Ronaldo se je po vse bolj glasnih govoricah, da se utegne preseliti k Realu, saj da je v Juventusu izjemno nezadovoljen, oglasil na družbenem omrežju Instagram z zanj neznačilno dolgim zapisom. "Kdor me pozna, ve, kako sem osredotočen na svoje delo. Manj govora in več akcije, to je bil moj moto, ki me je vodil vse od začetka moje kariere. Kakor koli že, v luči vsega tega, kar je bilo napisano, se moram oglasiti," je začel čustveni zapis na Instagramu . "Več kot le nespoštljivo do mene kot človeka in nogometaša, na kako lahkomiseln način se piše o moji prihodnosti v medijih. To je nespoštljivo tudi do vseh klubov, ki so v te govorice vključeni, tako kot do njihovih nogometašev in tehničnega osebja," je še dodal jezni Portugalec.

"Moja zgodba pri Real Madridu je spisana. Je zabeležena. Tako v besedah kot številkah, trofejah in naslovih, rekordih in naslovih člankov. Je v muzeju na stadionu Santiaga Bernabeua in je tudi v spominu vsakega navijača tega kluba," je še dodal Ronaldo. "Poleg tega, kar sem dosegel, se spominjam, da sem v teh devetih letih imel globok in naklonjen odnos do navijačev, ki ga ohranjam še do današnjega dneva in ki ga bom vedno cenil. Vem, da me bodo pravi navijači Real Madrida še naprej ohranjali v svojih srcih in jaz jih bom v svojem," je še zapisal 36-letni Ronaldo. "Tišino prekinjam zato, ker ne morem dovoliti, da se ljudje še naprej poigravajo z mojim imenom. Ostajam osredotočen na svojo kariero in delo, predan in pripravljen na vse izzive, ki me čakajo. Vse ostalo? Vse ostalo so le govorice," je zaključil čustveni Portugalec.

Na Twitterju se je v torek oglasil tudi aktualni trener Reala Carlo Ancelotti, ki se je pred začetkom sezone vrnil na klop galaktikov. Te je v preteklosti že popeljal do lovorike Lige prvakov – tudi s Cristianom Ronaldom. "Cristiano je ena izmed legend Real Madrida in ima vso mojo naklonjenost in spoštovanje. Nikoli nisem načrtoval, da bi z njim podpisali. Gledamo naprej," je bilo kratko in jasno sporočilo Carletta.