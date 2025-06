Ancelotti je novo ero pričel z remijem proti Ekvadorju

Brazilci so gostovali v Ekvadorju, kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo pa se je končala brez golov. Ekvador je zaradi visoke nadmorske višine običajno izredno zahteven gostitelj, toda tekma je bila tokrat odigrana v Guayaquilu, mestu ob morju, zato Ekvadorci niso imeli prednosti redkega zraka, ki so ga bolj vajeni.

V ekipi Carla Ancelottija so bili zvezdniki, kot so Vinicius, Richarlison, Casemiro, Alisson in Bruno Guimaraes, a jim ni uspelo doseči zmage. Italijan ni mogel računati na suspendiranega Raphinho, medtem ko je Antony celoten obračun preživel na klopi za rezerviste.

Brazilski novinarji so spremljali vsak Ancelottijev gib na klopi, vključno s štetjem osmih žvečilnih gumijev, ki jih je med tekmo dal v usta.