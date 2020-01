Ancelotti: Klopp me je ugnal v bitki za službo pri Liverpoolu

Carlo Ancelotti in Jurgen Klopp

Leta 2015 po odhodu Brendana Rodgersa je bil eden glavnih kandidatov za trenerski stolček Liverpoola, ki je vrsto let taval v temi, tudiCarlo Ancelotti. Ta je s klubom že začel pogovore o prevzemu, a so se lastniki nato odločili za Jürgena Kloppa. Ancelotti jim zdaj, dobra štiri leta pozneje, priznava, da so se odločili prav.

Ancelotti se je dva meseca zatem, ko je bil oktobra 2015 za glavnega trenerja Liverpoola imenovan Klopp, usedel na klop nemškega prvoligaša Bayerna. "Po odhodu z Real Madrida sva se pogovarjala z lastnikom Liverpoola," je priznal Ancelotti. "Iskali so novega trenerja, toda mislim, da so zadeli v polno z Jürgenom Kloppom. Z Liverpoolom mu uspevajo izjemne reči, tako da – dobro opravljeno," je ob vrnitvi na angleška tla – Carletto je prevzel velikega rivala Liverpoola, zasedbo Evertona – dejal 60-letni italijanski strateg. Ta je na Otoku vodil zasedbo Chelseaja med leti 2009 in 2011.

Ancelotti je sicer edini trener, ki je v tej sezoni uspel premagati Kloppovo četo. Glede na prebrano, je razumljivo, da je bil proti Kloppovi zasedbi Liverpoola še kako motiviran. V Ligi prvakov je Napoli z 2:0 septembra premagal redse. Za zdaj je to edini poraz Kloppovega Liverpoola v tej sezoni. "Jürgen je moj prijatelj, imava dober odnos in imel sem srečo, da sem ga premagal tudi v prejšnji sezoni, ko je Liverpool osvojil Ligo prvakov," je Ancelotti dejal pred nedeljskim spopadom FA pokala, ko se bosta v tretjem krogu srečala prav Liverpool in Everton. Navdušenja nad Carlettom ne skriva niti Klopp sam, ki je dejal, da je Ancelotti eden najpametnejših ljudi, ki jih je kdaj spoznal.