Ancelotti: Ko smo nazadnje tako visoko izgubili, smo osvojili vse lovorike

Prekaljeni in trofejni italijanski strokovnjak se ni mogel sprijazniti s slabo igro svojega moštva v drugem polčasu prvega el clasica v letošnji sezoni, v katerem so nogometaši Barcelone odčitali pravo lekcijo najhujšemu rivalu. Robert Lewandowski dvakrat ter Lamine Yamal in Raphinha so bili strelci za Katalonce, ki so z 10. zmago v sezoni na prvenstveni lestvici Realu ušli na šest točk.

"Sprašujete me, kaj je šlo po zlu? Poglejte, to je bila napeta tekma vse do prvega zadetka nasprotnika, po katerem smo energijsko padli. V prvem polčasu smo si priigrali številne priložnosti, ki pa jih naši igralci niso uspeli spremeniti v zadetke. Menim, da moramo nadaljevati v podobnem slogu in zmage bodo prej ali slej prišle," je po prepričljivem porazu Reala uvodoma dejal vidno razočarani Carlo Ancelotti, ki je v nadaljevanju novinarske konference moral odgovarjati na dokaj neprijetna vprašanja o (ne)učinku svojih največjih zvezdnikov.