Ancelotti: Kroosa in Modrića ne moreš nadomestiti

"Ko zapustiš Real, veš, da si bil del zgodovine. To se ne zgodi vsakomur," je dejal Carlo Ancelotti, ki je v dveh obdobjih osvojil kar 15 lovorik.

Italijan se je spomnil nepozabnih evropskih večerov, ko je Real nizal preobrate proti PSG-ju, Chelseaju, Cityju in Bayernu. "To je nekaj, kar se ne da razložiti. Stadion Santiago Bernabeu ima svojo magijo, navijači pa ustvarijo posebno energijo," pravi.

Ancelotti poudarja, da je njegovo delo v Madridu presegalo klasično predstavo o "trenerju z mirno roko". "Veliko časa smo posvetili taktiki, predvsem pa vključevanju mladih – Viniciusa, Rodryga, Valverdeja, Bellinghama. To so igralci, ki bodo nosili prihodnost Reala."