Nogomet

Ancelotti: Kroosa in Modrića ne moreš nadomestiti

Rio de Janeiro, 13. 11. 2025 10.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Carlo Ancelotti, trener z največ lovorikami v zgodovini Reala Madrida, se z veliko nostalgijo spominja svojih let na klopi belega baleta. V ekskluzivnem intervjuju za španski AS je priznal, da mu je bilo težko zapustiti klub, kjer je v dveh obdobjih osvojil kar 15 naslovov, a meni, da je bilo slovo 24. maja "najlepši možni dan za odhod".

Carlo Ancelotti je kot trener petkrat osvojil Ligo prvakov - dvakrat z Milanom, trikrat z Real Madridom.
Carlo Ancelotti je kot trener petkrat osvojil Ligo prvakov - dvakrat z Milanom, trikrat z Real Madridom. FOTO: AP

"Ko zapustiš Real, veš, da si bil del zgodovine. To se ne zgodi vsakomur," je dejal Carlo Ancelotti, ki je v dveh obdobjih osvojil kar 15 lovorik.

Italijan se je spomnil nepozabnih evropskih večerov, ko je Real nizal preobrate proti PSG-ju, Chelseaju, Cityju in Bayernu. "To je nekaj, kar se ne da razložiti. Stadion Santiago Bernabeu ima svojo magijo, navijači pa ustvarijo posebno energijo," pravi.

Ancelotti poudarja, da je njegovo delo v Madridu presegalo klasično predstavo o "trenerju z mirno roko". "Veliko časa smo posvetili taktiki, predvsem pa vključevanju mladih – Viniciusa, Rodryga, Valverdeja, Bellinghama. To so igralci, ki bodo nosili prihodnost Reala."

Carlo Ancelotti in Luka Modrić
Carlo Ancelotti in Luka Modrić FOTO: Profimedia

Italijanski strateg, ki zdaj vodi reprezentanco Brazilije, ocenjuje, da je leto 2024, ko je Real osvojil skoraj vse, eno najboljših v njegovi karieri. Potem je v Madrid prišel Kylian Mbappe, pričakovanja so bila še višja, a Real v lanski sezoni ni osvojil lovorike.

"Imeli smo ogromno težav z obrambo. Poškodovana sta bila Carvajal in Militao, Rüdiger je igral z bolečinami. Pogosto sem moral Valverdeja postaviti na desnega bočnega, Tchouamenija v sredino obrambe. To nam je porušilo ravnotežje. Imeli smo odlične veziste, Camavingo, Ceballosa, Bellinghama, Valverdeja, toda Kroosa in Modrića ne moreš nadomestiti," poudarja 66-letni strokovnjak.

Xabi Alonso kot naslednik

Ancelotti je z veliko toplino govoril o svojem nasledniku Xabiju Alonsu, s katerim je pred leti delil slačilnico. "Verjamem, da bo Xabi Alonso uspešen. Ima močno, uravnoteženo ekipo in zna obvladovati pritisk. Rezultati to dokazujejo – Real vodi v ligi in je med najboljšimi v Evropi."

Za konec je Ancelotti z nasmehom dodal še misel o Cristianu Ronaldu: "Prepričan sem, da bo dosegel 1000. gol. Ko mu uspe, naj me povabi na praznovanje!"

