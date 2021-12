Ancelotti: Mislim, da je Benzema trenutno najboljši napadalec na svetu

Real Madrid je leto zaključil odločno in prepričljivo na prvem mestu La Lige, pa tudi na prvem mestu skupine D Lige prvakov. "Mogoče zaradi mojih izkušenj v svetu nogometa v vseh teh letih in tudi tega, da znam dati samozavest nogometašem. Real ima klop, polno talentov in kakovosti, trener jim mora znati vliti samozavest. Seveda je delo strokovnega štaba tudi iskanje ravnovesja med mladimi in veterani, tudi to nam je uspelo. Toda Madrid je že pred tem imel jedro, ekipo," je nekajmesečno delovanje na klopi Reala ob koncu koledarskega leta 2021 opisal prekaljeni trenerski maček Carlo Ancelotti.

Eden mlajših, na katerega v Realu resno računajo v prihodnje, je tudi Eduardo Camavinga, ki se je poleti v La Ligo preselil iz francoske Ligue 1. "Ti mladci, kot so Camavinga, Valverde in drugi, se morajo zavedati, koga imajo pred seboj: Modrića, Kroosa in Casemira. Tekmujejo z najboljšimi na svetu in morajo se razvijati in naučiti, da bodo oni tisti, ki bodo igrali na njihovih položajih. Camavinga ima izjemno kvaliteto in neizmeren potencial, toda mora se še učiti in nabrati izkušnje ter znanje za položaj, na katerem igra. Še vedno tega nima, toda ima samo 19 let. Vsak dan trenira skupaj z Modrićem, Kroosom in Casemirom, ki so odlični učitelji," je poudaril Ancelotti.