Ancelotti na zatožni klopi zaradi utaje davkov

Po zaključku preiskave, ki jo je vodila sodnica Maria Inmaculada Lova, je jasno, da bo Carlo Ancelotti kazensko odgovarjal za utajo davkov v vrednosti 400 tisoč evrov. Čeprav je ugledni italijanski nogometni strokovnjak pred slabim desetletjem, ko se je njegovo ime prvič omenjalo v povezavi z nečednimi posli, vse obtožbe na svoj račun zanikal, pa je pred dvema letoma Ancelotti vendarle prevzel odgovornost za utajo davkov iz leta 2014.

"V tistem obdobju se je kar nekaj oseb okoristilo na moj račun. Bil sem naiven in jim zaupal, oni pa so zavestno in vešče izkoristili dejstvo, da razpolagam z veliko količino denarnih sredstev," je med drugim dejal uspešni trener največjih evropskih nogometnih kolektivov. Kako se bo vse skupaj razpletlo, bo treba še malce počakati. V kratkem naj bi bila namreč na sporedu zadnja sodna obravnava, na kateri bo sodnica tudi določila vrsto kazni za kršitelja zakona Ancelottija.