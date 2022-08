Ancelotti: Naše mlade moči so bile pod vtisom uvodne tekme sezone

David Alaba je zabil prelep gol iz prostega strela in to takoj po vstopu v igro.

Dvoboj dveh prvakov lanske sezone, Almeria je bila najboljša v drugi, Real pa v prvi ligi, je bil napet in rezultatsko negotovo vse do končnice. Gostitelji iz Almerie, ki so letos novinci v elitni druščini španskega prvenstva, so sicer povedli že v 6. minuti, ko je zadel Largie Ramazani. Domača zasedba je vodstvo proti branilcem naslova tudi po zaslugi odlične predstave domačega vratarja Fernanda Martineza Rubia držala do 61. minute, ko je za bele zadel Lucas Vazquez.

Varovancem Carla Ancelottija je zmago prinesel Avstrijec David Alaba, ki je v igro vstopil v 75. minuti ter iz prostega strela ob prvem stiku z žogo zadel za uvodne tri točke. V nedeljo so zmagali tudi nogometaši Valencie, ki so z 1:0 premagali Girono, čeprav so zadnjih 40 minut tekme odigrali z igralcem manj. V prvem nedeljskem obračunu pa so nogometaši Real Sociedada prav tako z 1:0 slavili zmago v Cadizu. "Naše mlade moči si zaslužijo priložnost, saj odlično delajo na treningih. Ni mi žal, da smo jih v Almerii porinili v ogenj," je za Marco po težkem gostovanju proti povratniku med špansko elito dejal strateg Reala Carlo Ancelotti in komentiral prisotnost večjega števila mladih nogometašev v udarni enajsterici aktualnih prvakov. "Morda so bili preveč pod vtisom uvodne tekme sezone. Kar se psihološkega stanja tiče, se mi zdi, da so nekateri izgoreli v želji. Povsem naraven pojav. Sploh, ker nosijo dres Reala. Ta ima posebno težo," je bil v pogovoru za znani madridski športni časnik iskren Ancelotti.



Izid, 1. krog:

Almeria – Real Madrid 1:2 (1:0)

Ramazani 6.; Vazquez 61., Alaba 76.