Ancelotti po 'golijadi' na mestnem obračunu: Prikrajšani smo za čisto enajstmetrovko

Redni del obračuna in podaljški so se končali brez zadetkov, tudi sicer je bil obračun bolj ali manj izenačen. Pri kazenskih strelih sta ekipi zgrešili dvakrat, Mehičani v prvi in drugi seriji, Egipčani pa v tretji in četrti, pri vodstvu Pachuce s 6:5 pa je nato z bele pike zgrešil Khaled Abdelfatah .

Rayo je povedel v četrti minuti, ko je zadel Unai Lopez, polčas pa se je končal z 2:2, potem ko je pri domačih zadel še Abdul Mimin v 36. minuti, pri gostih pa Federico Valverde v 39. in Jude Bellingham v 45. minuti. Rodrygo je v 56. minuti povedel Real v prvo vodstvo, toda domači so odgovorili z zadetkom Isija Palazona v 64. za končnih 3:3.

V letošnji izvedbi tekmovanja bo Real Madrid kot evropski prvak namreč igral le finale, medtem ko je Pachuca pred Al Ahlyjem ugnala še južnoameriškega prvaka Botafogo s 3:0."Čaka nas težko delo, a generalka za ta obračun mi je bila všeč. Gotovo so tudi gledalci zadovoljni po šestih doseženih zadetkih, trenerji pa malce manj," je bil ciničen Italijan, ki remija proti Rayu ni želel ovrednotiti kot slab rezultat. "Res je, remizirali smo proti Las Palmasu, remizirali na Majorki in sedaj še proti Rayu in to je nekaj izgubljenih točk. A igrali smo proti zelo organiziranim in visoko motiviranim tekmecem, ki so šli na vse ali nič in iz sebe iztisnili vse, kar imajo, da pridejo do pozitivnega rezultata, mi pa smo jim pomagali z nekaterimi nepotrebnimi napakami," je bil iskren Italijan, ki je v mestnem obračunu videl veliko dobrih stvari.