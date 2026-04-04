'Ancelotti o Neymarju sploh ne razmišlja'

Vsaj tako trdi eden od novinarjev Globa, ki je v pogovorni oddaji dejal, da Neymar ni niti na seznamu tistih, o katerih resno razmišlja Carlo Ancelotti. Dodal je, da preprosto ne razume, zakaj se je okoli (ne)vpoklica nekdanjega zvezdnika Barcelone ustvarila takšna medijska gonja.
Neymar je z 79 zadetki na 128 nastopih najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance, vendar v zadnjih sezonah njegova zvezda še zdaleč ne sveti tako močno kot nekoč.
Že na prejšnjem mundialu, ko je Brazilijo v četrtfinalu zaustavila Hrvaška, je zaradi težav s kolenom izpustil dve tekmi. Zaradi istih težav je po prestopu iz PSG-ja v Al-Hilal vknjižil vsega sedem nastopov, sedaj pa se skuša v reprezentanco vrniti v dresu domačega Santosa, kjer pa še zdaleč ne kaže predstav, kakršne je denimo kazal kot najstnik pred prestopom v Barcelono.
Za nameček se v brazilskih medijih vse bolj omenja, da je Ancelotti naveličan vprašanj, zakaj na Neymarja (vsaj trenutno) ne računa.
Če kdo, potem je prav izkušeni Italijan v svojem delu povsem neodvisen in zagotovo ne bo klonil pod pritiskom raznih interesov, ki bi lahko lobirali za Neymarjev vpoklic, še dodajajo predstavniki sedme sile v deželi sambe.
Tako se vse bolj verjetno zdi, da bo najdražji nogometaš v zgodovini svetovno prvenstvo videl s kavča ...
