'Ancelotti o Neymarju sploh ne razmišlja'

Vsaj tako trdi eden od novinarjev Globa, ki je v pogovorni oddaji dejal, da Neymar ni niti na seznamu tistih, o katerih resno razmišlja Carlo Ancelotti. Dodal je, da preprosto ne razume, zakaj se je okoli (ne)vpoklica nekdanjega zvezdnika Barcelone ustvarila takšna medijska gonja.

Neymar trenutno igra za domači Santos. FOTO: Profimedia

Neymar je z 79 zadetki na 128 nastopih najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance, vendar v zadnjih sezonah njegova zvezda še zdaleč ne sveti tako močno kot nekoč. Že na prejšnjem mundialu, ko je Brazilijo v četrtfinalu zaustavila Hrvaška, je zaradi težav s kolenom izpustil dve tekmi. Zaradi istih težav je po prestopu iz PSG-ja v Al-Hilal vknjižil vsega sedem nastopov, sedaj pa se skuša v reprezentanco vrniti v dresu domačega Santosa, kjer pa še zdaleč ne kaže predstav, kakršne je denimo kazal kot najstnik pred prestopom v Barcelono.

Carlo Ancelotti bo skušal Brazilijo vrniti na svetovni prestol, kjer je nazadnje bila pred 24 leti. FOTO: AP