Nogomet

'Ancelotti o Neymarju sploh ne razmišlja'

Sao Paulo, 04. 04. 2026 09.41 pred 24 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
J.B.
Neymar v solzah

Dobra dva meseca pred začetkom mundiala si brazilska javnost dnevno postavlja vprašanje: se bo Carlo Ancelotti premislil in za turnir vpoklical Neymarja? 34-letnik je za Selecao nazadnje igral oktobra 2023, italijanski strateg na brazilski klopi pa bojda o vrnitvi svoj čas prvega zvezdnika reprezentance niti ne razmišlja.

Vsaj tako trdi eden od novinarjev Globa, ki je v pogovorni oddaji dejal, da Neymar ni niti na seznamu tistih, o katerih resno razmišlja Carlo Ancelotti. Dodal je, da preprosto ne razume, zakaj se je okoli (ne)vpoklica nekdanjega zvezdnika Barcelone ustvarila takšna medijska gonja.

Neymar trenutno igra za domači Santos.
FOTO: Profimedia

Neymar je z 79 zadetki na 128 nastopih najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance, vendar v zadnjih sezonah njegova zvezda še zdaleč ne sveti tako močno kot nekoč.

Že na prejšnjem mundialu, ko je Brazilijo v četrtfinalu zaustavila Hrvaška, je zaradi težav s kolenom izpustil dve tekmi. Zaradi istih težav je po prestopu iz PSG-ja v Al-Hilal vknjižil vsega sedem nastopov, sedaj pa se skuša v reprezentanco vrniti v dresu domačega Santosa, kjer pa še zdaleč ne kaže predstav, kakršne je denimo kazal kot najstnik pred prestopom v Barcelono.

Carlo Ancelotti bo skušal Brazilijo vrniti na svetovni prestol, kjer je nazadnje bila pred 24 leti.
FOTO: AP

Za nameček se v brazilskih medijih vse bolj omenja, da je Ancelotti naveličan vprašanj, zakaj na Neymarja (vsaj trenutno) ne računa.

Če kdo, potem je prav izkušeni Italijan v svojem delu povsem neodvisen in zagotovo ne bo klonil pod pritiskom raznih interesov, ki bi lahko lobirali za Neymarjev vpoklic, še dodajajo predstavniki sedme sile v deželi sambe.

Tako se vse bolj verjetno zdi, da bo najdražji nogometaš v zgodovini svetovno prvenstvo videl s kavča ...

nogomet carlo ancelotti neymar brazilija
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
06. 04. 2026 18.01
Baraba realova je zanalašč zavozila Raphinho.
Odgovori
0 0
cripstoned
04. 04. 2026 15.57
Ni kaj za dodati so ze predhodniki vse povedali...smesno pa je kako so farsici tiho..si predstavljate da bi taksno izjavo dala vini ali pa mbappe...300+ komentarjev objokanih farsicev bi bilo do vecera...hahahahah..neymar idol yamala ahaahahaha
Odgovori
-5
1 6
TITO50
04. 04. 2026 11.39
Ancelotti ima prav, z njim bo konec harmonije v ekipi, pa tudi za padanje in zavlačevanje ga na tekmi ne rabi.
Odgovori
+6
8 2
Dinho8O
04. 04. 2026 11.31
In potem se cudijo, zakaj nic ne osvojijo.
Odgovori
-3
3 6
124091204
04. 04. 2026 12.02
kaj so pa z neymarjem osvojili?
Odgovori
+3
6 3
RUBEŽ
04. 04. 2026 10.20
No, pa saj verjetno ima dovolj pod palcem, da si kupi letalsko katro in vstopnico za tekme. No, saj sem prepričan da jih im. Vprašanje je le, če to hoče.
Odgovori
+9
10 1
borjac
04. 04. 2026 10.19
'Ancelotti o Neymarju sploh ne razmišlja' , pameten selektor , kajti če pride Neymar v reprezentanco bo razdrl sožitje slačilnice , vnesel prepiranje , iskal bonitete in delal incidente .
Odgovori
+5
9 4
gogi_
04. 04. 2026 11.10
kur(j)ac sej ni govora o viniciusu in mbpapeju,spet si zamesal o cem je govora. Tezava je da anceliti ne more preboleti ponizanj ki jih je dozivel z realom ko je Neymar igral za Barco.
Odgovori
-1
6 7
