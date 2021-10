Ancelotti pomiril Hazarda, Xaviju želi le najboljše

Eden od španskih novinarjev je Carlu Ancelottiju zastavil vprašanje, ali bo nogometašem, ki ne kažejo svojih najboljših predstav, dovolil, da si že januarja poiščejo nov klub. Ob tem je posebej poudaril Edena Hazarda , za katerega se zdi, da mu Madrid enostavno ni usojen. "Nikoli v svoji trenerski karieri nisem silil nogometaše, ki so si želeli oditi, da bi ostali. Menim, da tukaj ne bi smelo biti vprašanja. Če si nekdo želi oditi stran, mu bomo to dovolili," je bil jasen prekaljeni Italijan.

Hazarda se je najbolj povezovalo z vrnitvijo v Chelsea, kjer je že blestel pred prihodom v Španijo. Trener londonskih modrih Thomas Tuchel je o Belgijcu pred časom povedal: "Je vrhunski nogometaš z izjemnimi kvalitetami. Za Chelsea je bil dolga leta ključen igralec. Bil je zelo konsistenten in to v najboljši ligi na svetu! Do njega imam veliko spoštovanja."