Ancelotti: Barcelona igra zelo lepo, Madrid pa igra kakovosten nogomet

Real Madrid po prvem obračunu polfinala kraljevega pokala vodi 1:0, v drugem polfinalu pa je Barcelona na norem prvem obračunu remizirala 4:4 z Atleticom. Prav mogoče je, da se bosta večna tekmeca srečala v finalu pokala, odločala o zmagovalcu prvenstva, navijači obeh moštev pa sanjajo o velikem finalnem obračunu tudi v Ligi prvakov. Obračun s Sociedadom bo že Realov 50. v tej sezoni in Ancelotti ne dvomi v pripravljenost svojih varovancev. "Mislim, da smo v dobri formi, ekipa je motivirana in v dobri kondiciji. Tisti, ki so se vrnili po reprezentančnem premoru, so se dobro pripravili in imamo priložnost igrati v še enem finalu," je motiviran legendarni italijanski strateg.

Španski športni novinarji so znani po provokativnih vprašanjih in tokrat je eden od njih Ancelottija neposredno vprašal, ali ga moti, da pravijo, da Barcelona igra dobro, Real Madrid pa slabo. Italijan se ni pustil motiti: "Ne, ker ima vsak svoje mnenje o nogometu. Obstaja veliko pogledov in vsak lahko poda svoje mnenje o tem, kaj mu je bolj všeč in kaj mu je manj všeč. Barcelona igra zelo lepo, Madrid pa igra drugačen, a zelo kakovosten nogomet. Obožujem Realov in Barcelonin način igre. Težko je primerjati slog igre dveh ekip, ker je to zelo odvisno od igralcev. Madrid ima drugačne značilnosti kot Barcelona. Nekateri lahko rečejo, da Barcelona igra zelo dobro in Madrid zelo slabo. Jaz pa obožujem naš način igre. Obožujem ga že tri leta. Seveda so sezone, ki so bolj zapletene od drugih. To se spreminja. Nikoli nimaš iste strukture igralcev. Igralci se spreminjajo, zato je nemogoče ohraniti jasno določeno identiteto. Tisti, ki poskuša ohraniti isto identiteto ves čas, na koncu ne uspe."