Ancelotti ob povratku v Real: Imam veliko naklonjenost do Bala, Isca in Marcela

Italijanski trener Carlo Ancelotti se je po šestih letih vrnil na klop madridskega Reala. Navijačem je na predstavitvi v španski prestolnici obljubil napadalen in spektakularen nogomet, saj da to narekuje tradicija tega kluba. O kadrovskih rešitvah se z vodstvom kluba še ni pogovarjal, je priznal v isti sapi.

"Tradicija tega kluba je igrati spektakularen in intenziven nogomet. Nogomet se je v zadnjih letih spremenil, zdaj je bolj agresiven in organiziran. Spremenili so tudi nekaj pravil. Toda v Madridu je vselej enako: napadalen in spektakularen nogomet. To je to, kar narekuje zgodovina tega kluba in njegovi navijači," je ob predstavitvi in vrnitvi na klop belega baleta povedal Carlo Ancelotti.

Ob vrnitvi na trenersko mesto kluba, s katerim je 61-letnik leta 2014 osvojil Ligo prvakov, ima legendarni Carletto še precej odprtih kadrovskih vprašanj. V zraku visi prihodnostGaretha Bala, Isca, Marcelain celo dolgoletnega kapetana Sergia Ramosa. "O kadru se trenutno še nisem pogovarjal s klubom," je priznal Ancelotti, ki očitno določenega igralskega kadra ni pogojeval s svojim povratkom v Real. "Igralce zelo dobro poznam, tudi mlajše, ki igrajo za drugo ekipo in tiste, ki se vračajo s posoje. Imamo veliko možnosti," je opozoril Ancelotti. "Imam precejšnjo naklonjenost do Bala, Isca in Marcela. So nogometaši Real Madrida, že samo to jih motivira. Je le en sodnik in to je igrišče. Morajo dobro trenirati in dokazati trenerju, da lahko igrajo v Realu," je poudaril italijanski trener, ki je nazadnje vodil zasedbo Evertona. Dotaknil se je tudi statusa Sergia Ramosa, ki s klubom še ni sklenil nove pogodbe in je trenutno prosti nogometaš, kar pomeni, da lahko povsem mirno sprejme ponudbo katerega koli drugega kluba. "Real Madrid, pa naj bo, kar bo, bo tekmoval v vseh tekmovanjih in bo sestavil najboljšo možno ekipo. Kar se tiče Ramosa ... prišel sem zdaj in moram govoriti s klubom o vsem tem. To bomo storili v prihodnjih dneh," je sporočil Ancelotti.

icon-expand Carlo Ancelotti se je vrnil v Madrid, kjer je deloval med leti 2013–2015. FOTO: AP