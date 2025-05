Ancelotti odkrito o odhodu: Za vedno bom ljubil Real Madrid

OGLAS

Kar se je namigovalo, se je tudi uresničilo. V ponedeljek je postalo jasno, da bo Carlo Ancelotti po koncu sezone zaključil še drugo poglavje na klopi Real Madrida in postal selektor brazilske nogometne reprezentance. "V ponedeljek sem izvedel, da zapuščam Real Madrid. Od 26. maja bom selektor brazilske reprezentance. Delo želim zaključiti na najboljši možen način, ker spoštujem klub, navijače in igralce. Madrid bo ostal v mojem srcu do konca življenja. Hvala klubu za vse," je uvodoma odkrito povedal 65-letni Italijan.

Legendarni trener je Real Madrid prvič vodil med julijem 2013 in julijem 2015, njegovo drugo obdobje pa se je začelo pred slabimi štirimi leti, natančneje julija 2021. Beli balet je razumljivo postal pomemben del njegove identitete, česar na novinarski konferenci ni skrival: "Ljubil bom Real Madrid in oni bodo ljubili mene. Ampak klubi in trenerji potrebujejo spremembe. Takšno je življenje, ni nobene drame, saj je bila to skupna odločitev."

Njegov položaj v Madridu bo zavzel nekdanji vezist 15-kratnih zmagovalcev Lige prvakov Xabi Alonso. Slednji je svojo trenersko pot začel v mlajših selekcijah Real Madrida, nato tri leta vodil B ekipo Real Sociedada, oktobra 2022 pa sedel na klop Bayer Leverkusna, s katerimi je v lanski sezoni brez poraza osvojil nemško prvenstvo in prišel do pokalne trofeje, letos pa še do naslova nemškega superpokalnega zmagovalca. "Ne potrebuje nobenega nasveta. Je dober trener in ima vse potrebno, da postane odličen," je o 43-letniku povedal Ancelotti, ki je omenjenega v preteklosti treniral tako v Madridu, kot tudi v Münchnu.

Ancelotti se od Reala poslavlja s 15 lovorikami, s čimer je najtrofejnejši trener v zgodovini kraljevega kluba. Med dosežki izstopajo trije naslovi v Ligi prvakov ter po dve španski pokalni in prvenstveni lovoriki. Štiri trofeje je osvojil v svojem prvem obdobju, preostale pa v drugem na klopi kluba s španske prestolnice. "Če bi mi nekdo povedal, da bom v štirih letih osvojil 11 trofej, bi rekel, da je to nemogoče," je zaključil Ancelotti.