Ancelotti ostaja na klopi Reala, ki je napredoval v finale klubskega SP

Španski mediji so zadnje dni poročali, da bi utegnil Carlo Ancelotti v primeru neuspeha na klubskem svetovnem prvenstvu v Maroku izgubiti službo. To se (še) ne bo zgodilo, saj so galaktiki v polfinalu s 4:1 ugnali egiptovski Al-Ahly. Zadeli so Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo in Sergio Arribas. V finalu Madridčane čaka savdijski Al-Hilal.

icon-expand Egipčani so imeli premoč na tribunah, Madridčani pa na terenu. FOTO: AP Prvo veliko priložnost na tekmi so imeli afriški predstavniki, za katere je Mohamed Sherif v 19. minuti zgrešil iz ugodnega položaja sredi kazenskega prostora. Kmalu zatem je bil blizu veselja še Mohamed Abdelmonem, ki je zgrešil z glavo. Nato so galaktiki postavili stvari na svoje mesto in začeli s prevlado, ki bi jo lahko kronali v 28. minuti, ko je po lepi asistenci Rodryga zgrešil njegov rojak Vinicius Junior. Tik pred koncem prvega dela pa je bil slednji bolj natančen, ko je kaznoval neodločnost Al-Ahlyjeve obrambe in s prefinjenim lobom premagal še nemočnega vratarja Mohameda El Shenawyja. To je bil njegov 50. zadetek v majici Reala. Že v prvi minuti nadaljevanja je bil potnik v finale odločen. Rodrygo je streljal, El Shenawy je žogo uspel odbiti, a naravnost do Federica Valverdeja, ki z zaključkom ni imel težav. V 65. minuti so se Egipčani sicer vrnili v tekmo, ko je z bele točke zadel Ali Maaloul, a popolnega povratka niso zmogli. Napredovanja Reala sta v sodniškem podaljšku z goloma za 3:1 oziroma 4:1 potrdila Rodrygo, eden najboljših posameznikov Reala v tokratnem polfinalu, ter Sergio Arribas. icon-link Statistika tekme Al-Ahly – Real Madrid FOTO: Sofascore.com