Ancelotti po porazu s Cityjem: To ni normalna ekipa, najboljši so

Josep Guardiolaje po novi zmagi svojega Manchester Cityja, ki se je nedavno z dvema zmagama (ravno tako z 2:0) prebil v četrtfinale Lige prvakov na račun Borussie Mönchengladbach, izpostavil dejstvo, da so njegovi varovanci izvrstne predstave nanizali ravno v najtežjem obdobju sezone.

"V teh mesecih, ki je najtežje obdobje v Angliji ‒ november, december, januar, februar, marec ‒, nam je uspelo nekaj osupljivega, to je neverjetno. To je eden največjih dosežkov, ki nam je skupaj uspel v res dolgem času. Seveda nismo osvojili ničesar in spet bomo osredotočeni na zadnja meseca tekmovanja, a šli bomo tekmo za tekmo,"je napovedal Guardiola.

'Carlo je res neverjeten trener'

Ta se je s Cityjem v zadnjih letih specializiral za preboje (vsaj) do polfinala najprestižnejšega pokalnega tekmovanja na Otoku, ki ga lahko trenutno vodilna ekipa Premier League osvoji drugič v zadnjih treh letih. Naloga na Goodison Parku ni bila lahka, Everton je imel samo v prvem polčasu kar nekaj zrelih priložnosti, a se je izkazal rezervni vratar Zack Steffen, s črte lastnih vrat pa je žogo po strelu Yerryja Mineizbil Oleksandr Zinčenko.

"Vedeli smo, da bo tekmo dobil tisti, ki bo zadel prvi. Na srečo so bili igralci fantastični, čisto vsi, z Riyadom (Mahrezom) in Kevinom (De Bruynejem) v zadnji minuti pa nam je uspelo spremeniti ritem na drugi strani, kjer smo 'našli' gol in dobili tekmo ter se uvrstili v polfinale," je bil zadovoljen Guardiola, ki sta mu zmago prinesla eden najboljših posameznikov aktualne sezone Ilkay Gündogan v 84. in kapetan Kevin De Bruyne v 90. minuti.

"Pred nekaj tedni smo igrali z njimi in Carlo (Ancelotti) je tako izkušen in res neverjeten trener, ki točno ve, kaj morajo storiti v tem tekmovanju, da bi napredovali v polfinale. Vedeli smo, da se moramo prilagoditi," je starega znanca, oba sta v karieri vodila tudi münchenski Bayern, pohvalil Guardiola.