Ancelotti: Po Realu bom končal svojo kariero

Carlo Ancelotti je postal prvi trener v zgodovini, ki je osvojil vseh pet največjih lig, ko je v lanski sezoni osvojil naslov španskega prvaka, s tem klubom je tudi dvakrat zmagal v ligi prvakov. To je bilo štirinajstič, da so se Madridčani okitili z naslovom evropskih prvakov in je bilo zadnje v nizu priznanj, ki jih je Italijan osvojil v dolgi karieri igralca in trenerja.

"Tokrat bom v Realu končal svojo kariero, po Los Blancosih bom nehal," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal 63-letnik in dodal: "Real je sam vrh nogometa. Po mojih izkušnjah je tukaj smiselno odnehati."