Ancelotti po remiju proti Cadizu: Statistika govori sama zase, a tokrat smo 'streljali' mimo

Čeprav je 13-kratni evropski klubski prvak tudi v dvoboju s sila skromnim Cadizom močno prevladoval v polju in med drugim kar 36-krat sprožil strel proti gostujočim vratom, se mreža le-teh v 90 minutah igre ni zatresla.

Kraljevi klub je obračun 18. kroga španskega državnega prvenstva vzel zelo resno v želji, da bi nadaljeval impresivni zmagoviti niz. Toda prišel je dan, ko tudi 36 poizkusov ni dovolj, da bi se zatresla mreža tekmeca. "Videlo se je, da imamo določene težave na naši desni strani. Glede na trenutno stanje poškodbami in okužbami nekaterih nosilcev igre je razumljivo, da smo se malce iskali v igri, a bili vseeno prepričljivo boljši od nasprotnika, ki ga pa žal nismo uspeli premagati," je po nepričakovanem remiju dejal izkušeni italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti. Ta se zaveda, da igra Reala brez kapetana hrvaške izbrane vrste Luke Modrića, Danija Carvajala, Rodryga in Marca Asensija, ki so bili tokrat odsotni zaradi že navedenih zdravstvenih tegob, ni na želeni kakovostni ravni.