Ancelotti pred el clasicom: Nihče ne more zanikati, da smo napredovali

Nogometaši Real Madrida se bodo v nedeljo v finalu španskega superpokala v Džidi udarili z večnim rivalom Barcelono. Trener belega baleta Carlo Ancelotti je pred tekmo samozavesten, verjame, da so njegovi izbranci od prejšnjega el clasica napredovali in se že veseli novega derbija s Katalonci.

OGLAS

"El clasico je vedno el clasico, tokrat pa je tekma še pomembnejša, ker gre za finale. Vedno je posebno igrati proti Barceloni, zlasti v finalu. Barcelona je naš večni rival in tekme proti njej so vedno zelo tekmovalne," se pomena tekme zaveda trener galaktikov Carlo Ancelotti. Četudi se zmaga v španskem superpokalu ne more primerjati z naslovom v španskem državnem prvenstvu ali zmago v Ligi prvakov, 65-letnik kljub temu nedeljskega finala ne jemlje zlahka. "Ta lovorika ima za nas velik pomen, saj smo vedno, ko smo osvojili superpokal, v tisti sezoni bili zelo uspešni. Ko pa nam to ni uspelo, navadno nismo slavili v španskem prvenstvu ali Ligi prvakov. Je tekmovanje, ki daje motivacijo in zagon za nadaljevanje sezone," poudarja Italijan.

Carlo Ancelotti FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je dejal, so pred tekmo v njegovem taboru dobro razpoloženi. "Smo v dobri formi, lačni uspeha in neučakani. Kot vedno pred finalom smo tudi tokrat samozavestni. Zelo smo zagnani in za razliko od zadnje tekme proti Mallorci bomo imeli na voljo vse igralce." Italijanski strateg bo lahko računal tudi na Juda Bellinghama, ki je imel v sklepnem delu obračuna z Mallorco nekaj težav, vendar je zvezdnik očitno nared. "Okreval je, je v dobri formi in se dobro počuti," je navijače galaktikov pomiril Ancelotti. Strateg madridskega Reala se ni mogel izogniti analizi zadnje tekme z Barcelono, ki so jo Katalonci sredi Bernabeua dobili s 4:0. "Začeli smo dobro, potem pa v drugem polčasu padli in imeli nekaj težav. Ponoviti moramo dobre stvari, ki smo jih delali na tej tekmi, in se izogniti napakam, ki smo jih zagrešili."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči