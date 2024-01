Ancelotti pred trilogijo z mestnim tekmecem: Ne maram igrati proti Atleticu

"Lepo je igrati na teh tekmah. Najlepše je tekmovati z najboljšimi in Atletico je ena najboljših ekip v Španiji in na svetu. Uživali bomo v teh treh tekmah, bodo pomembne, če se želimo v tej sezoni boriti za vse lovorike," je pred trilogijo mestnih derbijev prepričan Valverde, ki je tudi pokomentiral omenjeni prekršek, za katerega si je prislužil rdeči karton: "Seveda bi to storil še enkrat, če bi se šlo za zmago. Če bi izgubljali s 3:0, tega ne bi storil, to ne bi imelo smisla. Na tisti tekmi pa smo bili izenačeni in to je bil odločilen trenutek. Ponovno bi to storil za svoje soigralce, za ekipo in svoj ponos, za to, kako sem bil vzgojen, in za svoje vrednote."