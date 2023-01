Ancelotti priznal: Villarreal je bil boljši od nas in si je zaslužil zmago

Real Madrid je v domačem prvenstvu doživel drugi poraz, Italijan Carlo Ancelotti je po tekmi športno priznal poraz in čestital nasprotniku. Villarreal si je priigral domačo zmago z rezultatom 2:1. Ob tem pa velja meniti še en podatek: v 21. stoletju se do te tekme še ni zgodilo, da v prvi enajsterici Reala ne bi bilo španskega igralca.

icon-expand Igralci Villarreala slavijo zmago nad Real Madridom. FOTO: AP

Po presenetljivem porazu aktualnih prvakov elitne Lige prvakov proti Villarrealu, ki je trenutno na lestvici španskega prvenstva na petem mestu, je spregovoril trener belega baleta Carlo Ancelotti. Na tiskovni konferenci po tekmi je športno priznal poraz in čestital nasprotniku za zmago. "Mislim, da je bila tekma precej izenačena, toda igralci Villarreala so bili boljši nasprotnik od nas. Zasluženo so zmagali. Naša igra ni bila na dobrem nivoju, predvsem smo imeli veliko težav v obrambi. Nismo bili kompaktni in se posledično nismo dobro branili. Sicer smo bili nekajkrat nevarni, toda nismo imeli toliko nadzora, kot ga imamo običajno. Potrebno bo še veliko dela."

Selektor kraljevega kluba je zavrnila namigovanja, da bi bilo za stanje na zelenici krivo dejastvo, da so igralci še preutrujeni zaradi tekem, ki so jih odigrali na svetovnem prvenstvu, ki se je v mesecu novembru in decembru odvijalo v Katarju. "Po mojem mnenju je bila ekipa precej sveža, nekatere igralce smo spočili. Danes težava ni bila v fizični moči, saj ste lahko tudi sami opazili, da so na koncu vršili pritisk."

Zopet so bila aktualna tudi vprašanja glede nogometnih pravil. Še posebej kar se tiče igre z roko: "Nogomet se je spremenil, pravila igranje z roko so se spremenila. Obstajajo jasna pravila glede tega, ko žoga zadane igralca v roko (ko ta ni ob telesu) je to zagotovo kazen. Mislim, da sta bili obe 11-metrovki dosojeni pravilno, toda po mojem mnenju si najvijači ne želijo videti takšnih kazni. Toda sodniki moraji spoštovati pravila, ki veljajo za vse. Ne bom zopet dejal 'to ni nogomet', ker bom zopet povzročil veliko slabe volje."