Ancelotti: Problem je ekipa, ne Mbappe

Kylian Mbappe se je po večletnih namigovanjih poleti vendarle pridružil Real Madridu, njegov začetek poglavja v kraljevem klubu pa vsekakor ni bil takšen, kot si ga je želel. A razlog za to ni le on, temveč celotna ekipa, ki je v letošnji sezoni le bleda senca moštva, ki je v preteklih letih navduševalo nogometni svet. "Sem zaskrbljen, a hkrati prepričan, da bomo situacijo rešili. Vsi imamo enako težavo kot Mbappe. Problem je ekipa, ki nima kontinuitete. Narediti moramo vse, da se izboljšamo, to ni problem posameznika. Lahko igra bolje, a to zmoremo vsi," je o krizi belega baleta in predstavah 25-letnega Francoza povedal Carlo Ancelotti.