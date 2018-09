Ancelotti: Ronaldo bi si zaslužil zlato žogo, toda prav je, da je nagrajen Modrić

O Portugalcu je trener Napolija Carlo Ancelotti govoril z izbranimi besedami. "Cristianu sem neskončno hvaležen, ne samo zaradi golov ki jih je zabil, ko sem vodil Real Madrid, zavoljo katerih smo osvojili Ligo prvakov, temveč tudi zaradi poklicnih in človeških vrednot. Vesel sem, da je pristal v Italiji, in ne le zato ker bova imela več možnosti, da večerjava skupaj, temveč ker je za italijanski nogomet Cristiano dodana vrednost,"je bil jasen 59-letnik.

Ancelottija na Juventus ne veže le Cristiano Ronaldo, temveč tudi pretekla poklicna pot. Tako je med letoma 1999 in 2001 vodil Staro damo in pravi, da se je tam izučil. ’’Juventus je del moje preteklosti. Manjkali so mi rezultati, toda tam se zrasel in se naučil, kaj mora imeti velik klub,’’ je pojasnil Ancelotti.

Brez milosti

Do nekdanjega delodajalca bo na sobotni tekmi sicer brez milosti. "Nisem prišel sem izgubljati časa, želim osvojiti nekaj že to sezono. In na tekmi z Juventusom ne bom podpisal remija, nikoli ga nisem," je apetite na klopi Napolija opisal Carletto.