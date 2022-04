Ancelotti se je spotaknil ob Xavijevo izjavo: Kaj pa pomeni igrati dobro?

"Lahko imaš spektakularno obrambo, toda to ne pomeni, da igraš dobro, če z žogo nato ne narediš tistega, kar bi moral, torej ne igraš dobro. In nasprotno: če dobro napadaš, a se slabo braniš, prav tako ne igraš dobro. Nogomet je sestavljen iz napada in obrambe. In ekipa igra dobro, ko uspe napadati in se braniti dobro," je še nadaljeval Ancelotti. "Zame je to nogomet in nihče me ne bo prepričal v nasprotno. Na primer: Atletico se je proti Cityju branil zelo dobro, lahko pa bi debatirali o tem, ali bi ob osvojenih posestih z žogo lahko naredil več. Toda obramba je bila zelo dobra," je na primeru vse skupaj še hitel pojasnjevati prekaljeni trenerski maček, ki na Barcelono nima najbolj prijetnih spominov, saj so Katalonci zadnji 'el Clasico' dobili z rezultatom 4:0. In to sredi Madrida.

"Kot sem že rekel, imamo pred seboj zelo pomemben cilj in na tega smo osredotočeni. Ne zanima me, ali govorijo, da igramo dobro ali slabo. Želimo si osvajati lovorike. Nato pa si lahko vsak sam ustvari mnenje, lahko rečejo, da smo najbolj zabijajoča ekipa, saj imamo Benzemaja in to je resnica, toda realnost je takšna, da si Real želi zmagovati tekme in dvigovati lovorike. Ostalo ni pomembno," je še malce zbodel kritike, pa tudi tabor Barcelone, kjer želijo staviti na čudovit napadalen nogomet, a jim ta ni prinesel polfinala Lige Evropa, kjer jim je Eintracht primazal bolečo zaušnico.