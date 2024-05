Ancelotti spočil glavne adute in kljub temu ugnal Sociedad

Pred tekmo so se v domačem taboru poklonili Davidu Silvi , ki je v dresu Sociedada osvojil španski pokal, lansko leto pa je nato zaradi težke poškodbe zaključil svojo kariero.

Baski so tako tekmo proti premešani zasedbi gostov odprli bolje, prva priložnost pa je pripadla nekdanjemu članu Reala iz Madrida Takefusi Kubu , ki je sprožil mimo vrat.

Carlo Ancelotti je na klopi za rezervne nogometaše pustil številne prvokategornike, kot so Jude Bellingham , Vinicius Jr. , Toni Kroos , Federico Valverde , Antonio Rudiger in Andrij Lunin .

Na drugi strani je Real prišel do vodstva iz svojega prvega udarca proti golu domačih. Pred vrata Sociedada je podal Daniel Carvajal , neodločnost domače obrambe pa je izkoristil Arda Güler , ki je sploh prvič začel tekmo v začetni postavi kraljevega kluba.

Baski so bili znova nevarni takoj po prihodu iz garderobe, ko se je ob strelu Turrientesa izkazal Kepa Arrizabalaga . V 73. minuti je domača ekipa ponovno ugnala španskega čuvaja mreže, toda strelec zadetka Oyarzabal je bil v prepovedanem položaju.

Madridčani so na koncu srečanje mirno pripeljali do konca in tako še 27. zaporedno tekmo v La Ligi preživeli brez poraza. Edino rezultatsko ničlo jim je septembra prizadejal Atletico Madrid Jana Oblaka. 35-kratni španski prvaki imajo 14 točk naskoka pred drugouvrščeno Barcelono, ki ima sicer tekmo manj.

Galaktike v torek čaka prva polfinalna tekma elitne Lige prvakov. Gostovali bodo na stadionu Allianz Arena, kjer domuje münchenski Bayern. Tekmo si boste lahko skupaj s studijskim delom ogledali od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.