Ancelotti z jasnim sporočilom: Taktiziranje ne pride v poštev

Ko je Mohamed Salah v 14. minuti prve tekme zadel za vodstvo Redsov z 2:0, se je zdelo, da bo Liverpoolu uspelo maščevanje za poraz v lanskem finalu. A veselje domačih navijačev na Anfieldu je bilo kratkotrajno. Galaktiki so demonstrirali vse svoje izkušnje in pokazali, zakaj v zadnjih letih serijsko osvajajo evropske naslove. Do konca so Alissona premagali kar petkrat in poskrbeli, da imajo pred povratnim srečanjem sijajno izhodišče za uvrstitev v naslednjo fazo tekmovanja.

"Sporočilo ekipi je bilo preprosto: igrati moramo po najboljših močeh, kot smo na prvi tekmi. Ne smemo kalkulirati. Od prve minute bomo morali biti v tekmi. V poštev prideta le maksimalna intenziteta in entuziazem," kljub ugodni prednosti ostaja previden Carlo Ancelotti. Branilec Antonio Rüdiger, ki je svojemu trenerju delal družbo na torkovi novinarski konferenci, pa je izpostavil pomembnost uvodnih minut: "Od začetka ne bomo smeli biti zadovoljni z izhodiščem. To bo zelo pomembno."

Ancelotti je še razkril, da se v garderobi o razpletu prve tekme na Anfieldu sploh niso veliko pogovarjali. "Pogledali smo, kaj smo počeli dobro in kaj slabo, to pa je tudi vse. V napadu smo bili zares dobri, to bomo skušali ponoviti, a zagotovo ne bomo spali na lovorikah. Pričakujem odprto tekmo, želimo si napadati in igrati odprt nogomet. Ničesar ne bomo kalkulirali. Igralci se tega dobro zavedajo.