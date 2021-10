Ancelotti: To je bila najslabša predstava v tej sezoni

Za Real Madridom je slab teden, v katerem so najprej v Ligi prvakov izgubili z moldavskim Šerifom, nato pa jim je prvi poraz v španskem prvenstvu zadal še Espanyol. Strateg Reala Carlo Ancelotti je prvi ligaški poraz označil za najslabšo predstavo v sezoni in zdi se, da reprezentančni odmor za bele iz Madrida prihaja ob pravem času.

Igralci Reala so bili na nedeljskem gostovanju pri Espanyolu še vedno pod vplivom nepričakovanega poraza proti novincem v Ligi prvakov Šerifu iz Tiraspola. Bleda predstava belega baleta pri Espanyolu, ekipi, ki se je pred tekmo nahajala tik nad cono izpada, je prinesla drugi zaporeden poraz in zdi se, da reprezentančni odmor zanje prihaja ob pravem času. Edini zadetek na tekmi je tako kot proti Šerifu dosegel Karim Benzema, ki je ključni igralec zasedbe Carla Ancelottija, a v kolikor želi Real zmagovati, mu morajo pomagati soigralci, je bil po tekmi jasen italijanski strateg. Ancelotti je priznal, da je bila to najslabša tekma Reala v letošnji sezoni in na vprašanje novinarja, zakaj tako meni, odgovoril: "Igrali smo slabo. Danes nismo 'pomotoma' izgubili, zaslužili smo si poraz. V drugem polčasu smo se sicer odzvali, ampak precej prepozno. V tekmo smo vstopili z idejo o obrambi in napadu, a se tega nismo držali, še posebej po prejetem zadetku. Na igrišču je bila prisotna zmedenost, bili smo slabo postavljeni. Sedaj sledi reprezentančni odmor in videli bomo, kako se bo spremenil odnos igralcev, ko se vrnejo v klub."

icon-expand Carlo Ancelotti na tekmi proti Espanyolu FOTO: AP

Real se sicer še vedno nahaja na vrhu ligaške lestvice, a zgolj po zaslugi razlike v danih in prejetih zadetkih. Po spodrsljaju v Kataloniji, sta ga po točkah namreč ujela mestni tekmec Atletico Madrid in Real Sociedad.

Španski mediji se sprašujejo tudi, zakaj Ancelotti ne ponudi več igralnega časa dragima okrepitvama Edenu Hazardu in Luki Joviću, ki sta se po vstopu v igro za razliko od mladega Viníciusa Júniorja, ki že štiri tekme strelja prazne naboje, odlično ujela z Benzemajem. Jovič je v 67. minuti žogo lepo odložil Benzemaju, ki je nato zadel, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja Srba razveljavljen. Le štiri minute kasneje je srbski napadalec žogo ponovno spravil do francoskega napadalca, ta pa je po lepem prodoru zadel za tokrat vejavno znižanje zastanka na 2:1. V 84. minuti pa je bil Benzema v vlogi podajalca in je lepo zaposlil Hazarda, ki je premagal bivšega Realovega vratarja Diega Lopeza, a je bil tudi ta zadetek zaradi prepovedanega položaja Benzemaja razveljavljen. Eden izmed izkušenejših igralcev madridskega Reala, vidno razočarani Nacho Fernandez, po tekmi ni želel v podrobnosti: "Enostavno nismo ujeli našega ritma. Ko smo prejeli prvi zadetek, smo zadeve še bolj zapletli in nikakor nismo mogli priti v našo igro. Sedaj moramo samo nadaljevati s trdim delom, saj moramo čimprej odpraviti napake v naši igri."

icon-expand Karim Benzema, Luka Jović in David Alaba FOTO: AP

Junak tekme je bil tokrat rezultat Realove akademije Raul de Tomas, ki v Madridu priložnosti za igranje v prvi ekipi ni dočakal. Strelec prvega zadetka je po tekmi dejal: "Ekipa je v tekmo vložila ogromno truda in zasluženo smo zmagali. Lahko bi povedli s 3:0, kar bi nam dalo nekaj več manevrskega prostora, a nismo. Seveda sem otrok Reala in vedno bom navijal zanje, a na igrišču dam vedno 100 odstotkov za svojo ekipo in nič drugače ni bilo danes. Seveda sem vesel zadetka, doseganje golov je moje delo in danes sem ponosen na to, kar sem prikazal na igrišču."

icon-expand Raul de Tomas FOTO: AP

Z zadetkom in izvrstno predstavo je de Tomas vzbudil pozornost španskih medijev, ki se že sprašujejo, ali bi bil on lahko rešitev za španskega selektorja Luisa Enriquja, ki na prihajajoči reprezentančni cikel ob poškodbi Alvara Morate in Gerarda Morena ni vpoklical nobenega klasičnega napadalca.