Ancelotti: To moštvo je še vedno lačno velikih zmag

Nogometaši madridskega Reala so z zmago proti Eintrachtu iz Frankfurta (2:0) na Olimpijskem stadionu v Helsinkih še petič (2002, 2014, 2016, 2017 in 2022) v klubski zgodovini osvojili superpokalno lovoriko pod okriljem Evropske nogometne zveze. Novi kapetan madridskih belih Karim Benzema, Luka Modrić in druščina so tako upravičili vlogo favoritov in v novo sezono vstopili, kot so zaključili prejšnjo - z novo evropsko lovoriko.

Do obračuna z nemškim bundesligašem sta bila po številu osvojenih superpokalnih lovorik pred kraljevim klubom v prednosti zgolj njegov največji rival Barcelona in italijanski velikan AC Milan. Real je bil skozi večji del sredinega obračuna v finski prestolnici boljši tekmec od sicer zelo motiviranega zadnjega zmagovalca evropske lige, ki je nekajkrat nevarno zapretil predvsem v prvem polčasu. V nadaljevanju tekme pa je prišla do izraža večja kakovost varovancev trofejnega italijanskega strokovnjaka Carla Ancelottija, ki je bogati zbirki (trenerskih) lovorik - osvojena državna prvenstva v vseh petih najmočnejših evropskih ligah in štirje naslovi v Ligi prvakov - dodal še četrto slavje v Uefinem Superpokalu. "Vsaka lovorika ima svoj čar. Vedeli smo, da nas čaka zelo zahtevna tekma proti kakovostnemu tekmecu, a smo z zmago na najboljši možni način otvorili novo klubsko sezono. Na začetku sezone je zelo težko pričakovati, da boste na višku pripravljenosti, zato je ta zmaga v luči ohranjanja odličnega vzdušja znotraj moštva še toliko pomembnejša. V naši igri je še ogromno rezerv, ki jih bomo skozi sezono skušali v največji možni meri tudi izkoristiti," je bil po osvojeni novi evropski lovoriki zadovoljen strateg 14-kratnih evropskih klubskih prvakov. icon-expand Moštvo madridskega Reala je še petič v klubski zgodovini osvojilo Uefin Superpokal. FOTO: AP Novi kapetan madridskih belih Karim Benzema - prvi zadetek za Real je dosegel nekdanji branilec münchenskega Bayerna David Alaba - je z novim zadetkom na večni lestvici klubskih strelcev prehitel še eno ikono institucije s Santiaga Bernabeua Raula Gonzalesa. Francoski stroj za doseganje zadetkov je zdaj pri številki 324, Raul pa jih je dosegel 323. Več jih ima na svojem računu zgolj neuničljivi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je med letoma 2009 in 2018 v dresu belega baleta dosegel neverjetnih 450 zadetkov. "Ko v moštvu vladata veliko prijateljsko in nesebičnost, uspehi pridejo sami od sebe. Z zmago nad Eintrachtom nadaljujemo neverjeten niz zmag in želimo si, da bi ta trajal vsaj še nekaj časa. Tudi v letošnji sezoni imamo odlično moštvo, ki bo konkurenčno v vseh tekmovanjih. Vsaka lovorika pa je zgodba zase in že se veselimo novih zmagoslavij," je optimistično dejal francoski reprezentančni napadalec.