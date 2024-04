Ancelotti: Torta je pripravljena, manjka ji le še češnja na vrhu

OGLAS

Nogometaši Real Madrida

Španske prvoligaše do konca sezone loči še sedem krogov, Real Madrid pa ima na prvem mestu osem točk prednosti pred drugouvrščeno Barcelono. Razlika bi se utegnila spremeniti že v tem krogu, ko se bosta kluba pomerila še zadnjič v letošnji sezoni, z boljšo popotnico pa se v tekmo podajajo galaktiki, ki so pred dnevi v Ligi prvakov po enajstmetrovkah izločili Manchester City in se prebili v četrtfinale.

Nogometaši belega baleta so do napredovanja prišli z obrambno naravnanim nogometom in večji del tekme branili minimalno prednost, za kar so jih številni kritizirali, trener Carlo Ancelotti pa negativne besede preprosto ignorira. "Kriticizem me ne preseneča. Vsak lahko pove svoje mnenje. Ampak dvomim, da je kakšen navijač Real Madrida žalosten."

Carlo Ancelotti

Katalonci pa so na drugi strani tarča kritikov iz drugačnih razlogov, saj so po rezultatsko uspešnem obdobju pred dnevi končali pot v Ligi prvakov, ko so pred očmi domačih navijačev od Parižanov dobili poker zadetkov. "Igrali bomo proti zelo konkurenčni ekipi, ki niza dobre rezultate. Tekma bo kot vselej enakovredna in napeta, nam pa bo predstavljala možnost za to, da se približamo naslovu," je o največjih rivalih povedal Ancelotti in dodal, da je torta pripravljena, v naslednjem mescu dni pa bodo morali na vrh slednje postaviti le še češnjo.