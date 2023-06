Ancelotti toži Everton

Carlo Ancelotti je na klop Evertona sedel decembra 2019 in z mestnim rivalom Liverpoola podpisal pogodbo do leta 2024. V pristaniškem mestu na severozahodu Anglije je preživel leto in pol ter v tem času Everton popeljal do 12. in 10. mesta v Premier ligi. Po 18 mesecih se je poslovil od kluba iz Merseysida in se vrnil v Madrid, kjer je junija 2021 na trenerskem stolčku nasledil Zinedina Zidana.