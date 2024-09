Ancelotti: Vinicius si zasluži zlato žogo

Vinicius Junior in Carlo Ancelotti

Po sedmih krogih španskega prvenstva je Real Madrid s 17 točkami na drugem mestu, Atletico pa ima le dve točki manj. Kylian Mbappe bo na svoj prvi nastop na madridskem derbiju moral še malo počakati, nekaj veselja pa je Carlu Ancelottiju prineslo dejstvo, da lahko ponovno računa na Eduarda Camavingo. "Mogoče ne bo igral, mogoče pa bo odigral celo tekmo," je bil glede francoskega vezista skrivnosten trener Real Madrida.

"Odsotnost Mbappeja vsekakor spremeni zadeve, a ne preveč. Škoda, da ga ne bo z nami, ampak njegov učinek lahko nadoknadimo. Vse, kar zahtevam, je to, da moja ekipa deluje združeno in predano," je dodal Ancelotti, ki je v nadaljevanju nekaj besed namenil tudi brazilskemu krilnemu napadalcu Viniciusu Juniorju: "Po mojem mnenju si zaradi svojega učinka v prejšnji sezoni Lige prvakov zasluži zlato žogo. Zadel je v polfinalu in v finalu. Mislim, da jo bo dobil, preživeli pa bomo tudi, če je ne bo."

Poleg Viniciusa sta med glavnimi favoriti še njegov soigralec Jude Bellingham, za katerim je vrhunska prva sezona v dresu belega baleta, in Rodri, ki je z Manchester Cityjem osvojil angleško prvenstvo, s špansko reprezentanco pa Euro. Najprestižnejšo individualno nagrado v nogometnem svetu bodo podelili 28. oktobra.