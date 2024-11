Ancelotti: Za uspehe Reala je zaslužen Florentino Perez

Španski poslovnež Florentino Perez je prvič postal predsednik Real Madrida leta 2000 in to funkcijo opravljal do leta 2006. Njegovo prvo obdobje je zaznamovala politika galaktikov, ko je vsako leto v klub pripeljal enega svetovnega zvezdnika. Iz Barcelone je pripeljal Luisa Figa, za takrat rekordni znesek kupil Zinedina Zidana, močno zasedbo pa še dodatno okrepil z Ronaldom Nazariom in Davidom Beckhamom.

Kljub odmevnim imenom Real Madrid med sezonama 2003/04 in 2005/06 ni osvojil nobene trofeje, kar je Pereza leta prisililo v odstop s položaja, na katerega se je nato vrnil leta 2009. Kraljevi klub je v času njegovega predsedovanja do tega dne po sedemkrat osvojil Ligo prvakov, špansko prvenstvo in španski superpokal, po petkrat pa evropski superpokal in klubsko svetovno prvenstvo. Pomembnosti 77-letnega Madridčana se zaveda tudi trener prve ekipe Carlo Ancelotti: "Real Madrid zmaguje zaradi spektakularnega dela, ki ga opravlja predsednik."