Ancelotti zaščitil osovraženega Asencia: Vzkliki, naj umre, so ga povsem sesuli

Nogometaši madridskega Reala so uspešno prestali prvi polfinalni obračun domačega kraljevega pokala na vselej neugodni Anoeti, kjer so z zadetkom Endricka prišli do minimalne zmage proti Realu Sociedadu (1:0) in si tako zagotovili lepo popotnico pred povratno tekmo na Santiagu Bernabeuu. A bolj kot o sami igri so glavni akterji po zanimivem dvoboju govorili o novih nedopustnih izrazih jeze in sovraštva, ki preprosto ne spadajo na športna prizorišča. Tokratna tarča besnih navijačev Sociedada je bil nadarjeni osrednji branilec galaktikov Raul Asencio.