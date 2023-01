Ancelotti: Zgodbice o ponižanju so nerealne in smešne

Nekdanji izjemni vezist katalonskega ponosa, ki vse bolj uspešno gradi tudi svojo trenersko kariero, je po tekmi priznal, da ima ta lovorika zanj poseben pomen, saj je prva, ki jo je osvojil v trenerski vlogi na klopi ljubljenega kluba.

"Zelo sem zadovoljen in srečen. Ko zmagujemo in ne igramo dobro, to tudi jasno in glasno povem, tokrat pa smo bili na zelo visoki ravni skozi vso tekmo. Predvsem sem pa srečen zaradi nogometašev, ki so bili v zadnjih dneh in tednih pogosto neupravičeno kritizirani," je po zmagi v finalu španskega kraljevega pokala dejal Xavi Hernandez in na vprašanje o čudežnem Gaviju, junaku dvoboja v Rijadu, ki je k zmagi Barcelone prispeval zadetek in dve podaji za preostala dva za končno slavje s 3:1, odgovoril: "Vsi smo vznemirjeni, ko ga vidimo razigranega in poletnega v igri. Ta fant ima dušo in značaj, s katerim vpliva na celotno moštvo. Gavi je že pri rosnih 18 letih spektakularen igralec in nikoli ga ne bom nehal hvaliti. Zanj je meja le nebo."