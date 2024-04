Ancelotti: Trpljenje je del službe in to te ohranja pri življenju!

Moštvo Pepa Guardiole je v polfinalu lanske sezone Lige prvakov ekipo iz Madrida nadigralo z visokih 5:1. Zagotovo gre za neljube spomine, ki bi jih najraje pozabil tudi strateg madridskega Reala Carlo Ancelotti . Toda na napakah se učimo in tega se zagotovo zaveda tudi Italijan. "Lani smo igrali povsem brez poguma, nismo pokazali naše prave osebnosti. To pa je bistvenega pomena v tej fazi tekmovanja. Vse to nam je manjkalo na povratnem obračunu," je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal Ancelotti. Spomnimo, na prvi tekmi v Madridu je bil rezultat 1:1, na povratni v Manchestru pa kar 4:0 za domače. "Psihična plat bo zelo pomembna, sami pa smo se na tekmo zelo dobro pripravili tako psihično kot tudi fizično. V tekmo lahko vstopimo zelo samozavestno, zagotovo imamo dovolj kakovosti za to tekmovanje."

Tekmo si lahko od 20.30 dalje ogledate na Kanalu A in VOYO. Sanji Modrić se bosta v studiu pridružila Mišo Brečko in Bojan Jokić.

V medsebojnih dvobojih Reala in Cityja so uspešnejši slednji

Biti trener najtrofejnejše ekipe tega tekmovanja je zagotovo poseben privilegij, toda na drugi strani je tudi pritisk toliko večji: "Še vedno sem zelo živčen pred velikimi tekmami. Sploh v urah pred samim začetkom. Trpljenje je del službe in to te ohranja pri življenju. Zame je to kot nekakšno gorivo."

"Ta sezona je odlična tako zame osebno kot tudi za celotno ekipo. Zelo sem zadovoljen. A na koncu to ni pomembno, vsi se dobro zavedamo pomembnosti tega tekmovanja. Kako pomembno je za naš klub. Vse drugo je potem brezpredmetno, če smo tukaj neuspešni," pa je pristavil Antonio Rudiger. Nato se je ozrl še na lansko leto: "Doma na Bernabeu smo odigrali dobro tekmo in opravili odlično delo. Uspešno smo tudi nadzorovali Haalanda, ki ni prejel veliko podaj. Tudi letos bo načrt podoben: poskusite nadzorovati igralce, kot so Foden, De Bruyne in seveda Haaland."