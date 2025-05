Ancelotti: Moj cilj je, da z Brazilijo osvojim svetovno prvenstvo

OGLAS

Carlo Ancelotti bo takoj začel z delom v brazilski reprezentanci FOTO: AP icon-expand

Italijanski strateg Carlo Ancelotti je bil v ponedeljek na novinarski konferenci v hotelu v Riu de Janeiru predstavljen kot nov selektor brazilske reprezentance. Dobrodošlico sta mu izkazala tudi zadnja dva selektorja, ki sta Brazilijo popeljala do naslova svetovnih prvakov – Carlos Alberto Parreira (1994) in Luiz Felipe Scolari (2002). Slednji mu je celo podaril reprezentančno jakno, simbolična gesta, ki oznanja začetek novega poglavja. Ancelotti, ki je z Brazilijo pogodbeno vezan do konca svetovnega prvenstva leta 2026, ki bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je že objavil svoj prvi seznam igralcev za kvalifikacijski tekmi proti Ekvadorju in Paragvaju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čeprav se je brazilski zvezdnik Neymar prejšnji teden vrnil v Santos po vnovični poškodbi mišice, to ni bilo dovolj zgodaj, da bi si zagotovil mesto na prvem Ancelottijevem seznamu. 65-letni strateg je sicer navdušil okoli 200 zbranih novinarjev s svojim značilnim šarmom in profesionalnim nastopom. Ob tem so mnogi izpostavili njegovo impresivno klubsko kariero: pet naslovov v Ligi prvakov, kar je tudi največ, in osvojene državne naslove v Italiji, Španiji, Franciji, Angliji in Nemčiji. Italijan je bil na drugi strani povsem jasen. Njegov izziv je združiti brazilski nogometni talent in reprezentanco znova popeljati na vrh svetovnega nogometa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Izkoristiti in sprejeti ogromen potencial, ki ga ima ta država, s temi igralci ter si prizadevati združiti ves ta talent z enim samim ciljem – osvojiti prihajajoče svetovno prvenstvo," je bil jasen Italijan. "Zelo sem navdušen nad odgovornostjo, ki jo imam, ter nalogo, ki je pred nami. Seveda bi se rad zahvalil tudi CBF-ju (brazilski nogometni zvezi), da me je pripeljal sem, in Real Madridu, da mi je omogočil sploh pogajanja. Zelo sem zadovoljen z vsem skupaj, predvsem pa zelo srečen," še nadaljuje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči