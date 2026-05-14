Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ancelottiju pred začetkom SP nova štiriletna zaupnica

Sao Paulo, 14. 05. 2026 19.52 pred 11 urami 1 min branja 0

Avtor:
J.B. STA
Carlo Ancelotti

Na velikih tekmovanjih se ponavadi odloča o usodi selektorjev največjih reprezentanc. Neuspeh običajno pomeni nogo, a ne v primeru Carla Ancelottija. Legendarni Italijan je slab mesec pred začetkom mundiala v Severni Ameriki podaljšal z Brazilijo do leta 2030.

To pomeni, da bo 66-letni Ancelotti selekcijo vodil do naslednjega svetovnega prvenstva leta 2030.

Lahko Ancelotti Brazilce po 24 letih vrne na svetovni prestol?
Lahko Ancelotti Brazilce po 24 letih vrne na svetovni prestol?
FOTO: AP

Carlo Ancelotti je selektorsko mesto prevzel lani, ekipo je uspešno vodil, uvrstila se je namreč na svetovno prvenstvo svetovnih prvakov na svetovno prvenstvo, ki bo naslednji mesec v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

"Že od prve minute sem razumel, kaj nogomet pomeni tej državi. V preteklem letu smo si prizadevali, da bi brazilsko reprezentanco popeljali nazaj na sam vrh svetovnega odra, želimo pa še več zmag, več časa in več dela," je dejal Ancelotti, nekdanji trener Real Madrida, Milana in Chelseaja.

Ta naj bi končno ekipo za prvenstvo objavil 18. maja, preden bo Brazilija 31. maja na stadionu Maracana odigrala pripravljalno tekmo proti Panami.

Brazilci bodo med svetovnim prvenstvom nastanjeni v New Jerseyju, v skupini C pa se bodo pomerili z Marokom, Škotsko in Haitijem.

nogomet carlo ancelotti brazilija

Saj ni res, pa je: Izrael Yamala obtožil spodbujanja antisemitizma

Mariboru poraz na derbiju, 30.000 evrov kazni in pet tekem brez gledalcev

24ur.com Ancelotti bo 'bivši', če ne osvoji klubskega SP
24ur.com Ko ima hudič mlade ... Ancelotti ostal še brez Militaa
24ur.com Ancelottiju se ne mudi podaljšati pogodbe z Realom
24ur.com Ancelotti: Vesel sem, da imamo veliko časa za pripravo na City
24ur.com Bi lahko Xabi Alonso zamenjal Carla Ancelottija?
24ur.com Je Real že našel Ancelottijevega naslednika?
24ur.com Pričakovano: Ancelotti od poletja na brazilski klopi
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava Noah Cyrus
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
vizita
Portal
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
cekin
Portal
Zaslužite 1.000, 1.500 ali 2.500 evrov? Razlika v vašem vsakdanu je večja, kot si mislite
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
dominvrt
Portal
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
5 piknik solat, zaradi katerih bodo gostje pozabili na čevapčiče
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713