Ancelottiju pred začetkom SP nova štiriletna zaupnica

To pomeni, da bo 66-letni Ancelotti selekcijo vodil do naslednjega svetovnega prvenstva leta 2030.

Carlo Ancelotti je selektorsko mesto prevzel lani, ekipo je uspešno vodil, uvrstila se je namreč na svetovno prvenstvo svetovnih prvakov na svetovno prvenstvo, ki bo naslednji mesec v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

"Že od prve minute sem razumel, kaj nogomet pomeni tej državi. V preteklem letu smo si prizadevali, da bi brazilsko reprezentanco popeljali nazaj na sam vrh svetovnega odra, želimo pa še več zmag, več časa in več dela," je dejal Ancelotti, nekdanji trener Real Madrida, Milana in Chelseaja.

Ta naj bi končno ekipo za prvenstvo objavil 18. maja, preden bo Brazilija 31. maja na stadionu Maracana odigrala pripravljalno tekmo proti Panami.

Brazilci bodo med svetovnim prvenstvom nastanjeni v New Jerseyju, v skupini C pa se bodo pomerili z Marokom, Škotsko in Haitijem.