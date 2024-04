'Andraža si ljudje predstavljajo zelo drugačnega, kot je v resnici'

"Andraža si ljudje predstavlja zelo drugačnega, kot je v resnici. Tudi jaz sem si ga. Je zelo čustvena in skrbna oseba. Največ mu pomeni, da se imajo dobro ljudje okoli njega. To mu je veliko boljše, kot če se ima on dobro. Res ceni svoje tri prijatelje iz otroštva, to mu je sveto. Zelo pomembne so mu družina in družinske tradicije. Obožuje božič. Božično glasbo lahko posluša sredi avgusta, kar se meni zdi malo noro, ampak v redu. Obožuje božične filme in vse, kar je povezano z družinskimi tradicijami. Tega po mojem mnenju veliko ljudi ne pričakuje od njega," je Mia Mujadžić Golob brez zadržkov in odkrito opisala ljubezen svojega življenja.

Spoznala sta se v nekih drugih časih, preko kanalov, ki so današnji mladini popolnoma neznani: "Še preden je odšel v Basel, mu je, mislim, da predlagalo moj profil na Facebooku. Ni me mogel dodati ali mi slediti, ne vem, mogoče nisem potrdila njegove prošnje. Potem pa se je on odločil, da me bo 'dregnil'. Nikoli prej in po moje tudi nikoli po tem me nihče ni 'dregnil'. Potem sem pač jaz njega nazaj. Nekaj časa je bilo tako, da sva en drugega dregala. Potem smo se nekje v Ljubljani srečali, kakšno leto sva bila prijatelja. Moji starši tudi niso bili najbolj navdušeni nad to idejo. Potem se je on preselil v Basel in potem, ko je bil na počitnicah v Ljubljani, sva začela hoditi ven in to je zdaj že osem let nazaj."

Vanj se je kljub prvotnim zadržkom hitro zaljubila. Zakaj? "Zato, ker je popolnoma drugačna oseba, kot bi človek pričakoval. Zaradi njegove skrbnosti in smešnih 'for', ki jih ima, se res razumeva na zanimivi ravni. Dobro je tudi videti, da ne pozabim na to. Zabaven je in vedno vključi moje prijateljice. Tudi one so bile takoj navdušene. Ko sva se dobivala na Poljanah, mi je vedno med odmorom prinašal čokolade. Vedno je bil tak super fant."