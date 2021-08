Šporar bo srečo iskal na Otoku: iz Sportinga za eno sezono v Middlesbrough

Za dokončen odkup Šporarjeve pogodbe od lizbonskega Sportinga se bosta po navedbah tako portugalskih kot otoških medijev morala izpolniti dva pogoja, in sicer bi moral slovenski reprezentančni napadalec v sezoni 2021/22 doseči najmanj 15 zadetkov v tamkajšnjem Championshipu, obenem pa bi se Middlesbrough moral uvrstiti v elitno Premier league.

Sodeč po izjavah glavnega trenerja nekoč stalnega angleškega prvoligaša Neila Warnocka Andraž Šporar predstavlja eno od glavnih okrepitev za klub to poletje. "Z Andražem sva že govorila. Gre za zgovornega mladeniča, ki zelo dobro govori angleško, tako da s prilagajanjem na novo okolje ne bi smel imeti večjih težav," je v izjavi za uradno klubsko spletno stran uvodoma dejal Warnock in dodal: "Glede njegovih nogometnih odlik bi povedal, da ga ne vidim le kot klasičnega strelca, temveč kot nekoga, ki zelo dobro pokriva vse tri igralne položaje v napadu. Ima odlično spremembo ritma in smeri, kar nam bo prišlo zelo prav. Do Andraževega prihoda v klub je treba postoriti še kar nekaj stvari, predvsem na področju birokracije. Pričakujem ga najkasneje v začetku prihodnjega tedna."