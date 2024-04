Mirni Andraž Šporar v oddaljeni Grčiji pogreša Slovenijo: Tu je boljše le vreme

Že v prvem delu oddaje Vsi za naše! smo kaotične Atene spoznali skozi oči dinamičnega Benjamina Verbiča . Tokrat smo obiskali njegovega rojaka in klubskega soigralca Andraža Šporarja , ki svoj dom v grški prestolnici deli s partnerko Mio, sinom Julijanom in nadvse energičnim kužkom Luckyjem. Mia in Andraž sta številčno ekipo oddaje v svoj dom sprejela izjemno toplo, Andraž pa je svoj čas dobrosrčno ponudil tudi naši spletni strani in brez zadržkov odgovoril na številna vprašanja.

Že pred tem pogovorom je bilo jasno, da Andraž ni izkušen le na nogometnih zelenicah, ampak je iz dinamičnega življenja v svetu vrhunskega profesionalnega nogometa izvlekel veliko dobrega. Vseskozi pa mu ob strani stoji Mia: "Določeni soigralci, ki so samski, čeprav so starejši od mene, velikokrat omenijo, da vendarle ni lahko, ko se po tekmah in treningih vrneš domov in tam ni nikogar. Družina je zagotovo najpomembnejši steber v življenju."

"Že devet let sem v tujini in pogrešam Slovenijo. Recimo, da je tu v Grčiji boljše le vreme, vse ostalo pa je boljše v Sloveniji," odgovori, ko ga prosimo za primerjavo Slovenije in Grčije. V Atenah smo s trojico slovenskih reprezentantov, ki zastopajo barve Panathinaikosa, preživeli veliko prijetnih trenutkov. V ponedeljkovi oddaji pa je Šporar v družbi novinarja Božidarja Bulata odkril še veliko več. Ne zamudite oddaje Vsi za naše! v ponedeljek po Masterchefu na POP TV in VOYO.