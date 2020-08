Andrea Pirlo: V igro Juventusa želim vrniti veselje

Pirlo v prihodnosti ne računa na Gonzala Higuaina , argentinskem napadalcu pa je vendarle namenil nekaj lepih besed. "Je odličen igralec, a njegovo obdobje v Juventusu se je po odkritem pogovoru končalo in razšli smo se na prijateljski način," je o 32-letnemu Argentincu dejal novi strateg Juventusa, ki v prihodnji sezoni veliko pričakuje od njegovega šest let mlajšega rojaka Paula Dybale .

"Juventus nikoli ni razmišljal o prodaji Dybale, ki je v moji viziji izjemno pomemben igralec," je o Dybali dejal Pirlo, o prvem zvezdniku ekipe Cristianu Ronaldupa je dodal: "Z njim sem že opravil nekaj pogovorov, v zelo kratkem času bo beseda stekla tudi o njegovi vlogi in taktiki znotraj ekipe."

Pirlo na medijskem dogodku ni želel govoriti o igri ekipe pod njegovim mandatom. "Taktični del naše igre še vedno ni natančno določen. V tem trenutku je povsem nepomembno ali bomo igrali s tremi ali štirimi igralci v zadnji obrambni vrsti, bolj pomembno je, da se mojim varovancem znova vrne veselje in strast do igre," je še dodal Pirlo, ki je pred tem vodil ekipo Juventusa do 23 let.

Juventus je v minuli sezoni pod vodstvom Sarrija osvojil le eno lovoriko. Deveti naslov v nizu in skupno 36. naslov italijanskega prvaka je osvojil s točko prednosti pred milanskim Interjem. V domačem pokalnem tekmovanju se je prebil v veliki finale, po izvajanju 11-metrovk pa klonil proti Napoliju. Na veliki mednarodni sceni se mu je zalomilo že v osmini finala, od njega je bil v ligi prvakov boljši Lyon.