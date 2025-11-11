Zvezdnik Benfice obtožen posedovanja in deljenja mladoletne pornografije

Njegova izjava prihaja le nekaj dni po tem, ko je bil vključen v 24-člansko reprezentanco Norveške za ključni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Italiji. Norveška bi se lahko na mundial uvrstila prvič po letu 1998.

Andreas Schjelderup je zapisal, da je prejel videoposnetek in ga posredoval prijatelju, ne da bi vedel, kaj ta v celoti vsebuje, ter ga izbrisal takoj, ko je izvedel za vsebino. "Tisto, kar sem takrat naredil na Danskem, je bilo nezakonito in nedopustno. Prevzemam polno odgovornost," je zapisal.

"Najprej se želim opravičiti osebam, ki jih je posnetek prizadel. Nato svojim prijateljem, družini, klubu, reprezentanci in vsem navijačem, ki sem jih razočaral. Želim si, da bi lahko zavrtel čas nazaj in popravil svojo napako. Nikoli prej nisem storil ničesar nezakonitega in nikoli nisem imel opravka s policijo, zato sem bil v šoku, ko se je to zgodilo."

Poudaril je, da je pripravljen sprejeti posledice ter pozval ljudi, naj ne gledajo in ne širijo vsebin, ki so škodljive ali žaljive. "Kaznivo dejanje, zaradi katerega bom obsojen, ne odraža tega, kdo sem kot oseba in za kaj se zavzemam," je nadaljeval.

Kaj natančno je bilo v posnetku, ni znano. Schjelderup pa je dejal, da je šlo za posnetek slabe kakovosti, v katerem sta bila očitno dva mlajša moška, ki ga je poslal brez razmisleka. "Ogledal sem si le prvih nekaj sekund in nisem videl, v kaj se video razvije," je dodal.