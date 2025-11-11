Svetli način
Nogomet

Zvezdnik Benfice obtožen posedovanja in deljenja mladoletne pornografije

Lizbona, 11. 11. 2025 12.29 | Posodobljeno pred 24 minutami

J.B.
2

Norveški reprezentant in član Benfice Andreas Schjelderup je obtožen posedovanja in deljenja pornografskih vsebin, na katerih so mladoletne osebe. 21-letnik je dejanje že priznal v opravičilu na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da je šlo za "neumno napako".

Andreas Schjelderup
Andreas Schjelderup FOTO: Profimedia

Njegova izjava prihaja le nekaj dni po tem, ko je bil vključen v 24-člansko reprezentanco Norveške za ključni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Italiji. Norveška bi se lahko na mundial uvrstila prvič po letu 1998.

Andreas Schjelderup je zapisal, da je prejel videoposnetek in ga posredoval prijatelju, ne da bi vedel, kaj ta v celoti vsebuje, ter ga izbrisal takoj, ko je izvedel za vsebino. "Tisto, kar sem takrat naredil na Danskem, je bilo nezakonito in nedopustno. Prevzemam polno odgovornost," je zapisal.

"Najprej se želim opravičiti osebam, ki jih je posnetek prizadel. Nato svojim prijateljem, družini, klubu, reprezentanci in vsem navijačem, ki sem jih razočaral. Želim si, da bi lahko zavrtel čas nazaj in popravil svojo napako. Nikoli prej nisem storil ničesar nezakonitega in nikoli nisem imel opravka s policijo, zato sem bil v šoku, ko se je to zgodilo."

Poudaril je, da je pripravljen sprejeti posledice ter pozval ljudi, naj ne gledajo in ne širijo vsebin, ki so škodljive ali žaljive. "Kaznivo dejanje, zaradi katerega bom obsojen, ne odraža tega, kdo sem kot oseba in za kaj se zavzemam," je nadaljeval.

Kaj natančno je bilo v posnetku, ni znano. Schjelderup pa je dejal, da je šlo za posnetek slabe kakovosti, v katerem sta bila očitno dva mlajša moška, ki ga je poslal brez razmisleka. "Ogledal sem si le prvih nekaj sekund in nisem videl, v kaj se video razvije," je dodal.

Nogometaš je povedal, da je sodeloval z dansko policijo in bil uradno obtožen, pri čemer pričakuje, da bo v kratkem obsojen in najverjetneje prejel pogojno kazen. Po poročanju danskega tiska se bo na sodišču pojavil še ta mesec.

Izjava prihaja po medijskih poročilih na Danskem, da naj bi bil neimenovani nogometaš obtožen posedovanja ali deljenja spolnih vsebin, v katerih so osebe, mlajše od 18 let.

Predsednik Benfice Rui Costa je medtem sporočil, da bo klub Schjelderrupa podprl. Selektor Norveške Stale Solbakken pa je dejal, da se je s Schjelderrupom pogovoril in da je ta storil izjemno neumno stvar.

"Priznal je dogodek, ki se je zgodil pred dvema letoma, in sprejel odgovornost. Prepričan sem, da se je iz tega naučil lekcijo in česa podobnega ne bo nikoli več storil. Gre za težko situacijo, zato mu bomo v reprezentanci nudili podporo," je dejal Solbakken.

Norveška je tik pred prvo uvrstitvijo na svetovno prvenstvo po letu 1998, saj v svoji kvalifikacijski skupini vodi s tremi točkami prednosti in ima še dve tekmi do konca.

"Zavedam se, da bo to povzročilo nezaželeno motnjo v reprezentanci tik pred nekaterimi najpomembnejšimi tekmami v naši zgodovini. Želel sem to deliti po koncu tekem, da bi to preprečil, a žal to ni bilo več mogoče," je zaključil Schjelderup.

enajstdvanajst1
11. 11. 2025 13.07
jaz sem tudi bil mogoče ped.. ker sem zapeljeval 12 ali13 letnico takrat se spomnim sem jih imel nekje 17 let. sem celo pri njej doma bil in še poljubila sva se.. eh kje so ta lepa leta :)
marjanovic.drazen
11. 11. 2025 12.59
+2
Verjetno so ble slike 16-17 letnic. Kdo to ni imel v tistih letih?
