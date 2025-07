'Možnosti za napredovanje so še naprej velike'

Celjani so nekoliko v slogu prejšnje evropske sezone tudi novo začeli na težji način in si napredovanje v 2. krog kvalifikacij Lige Evropa proti Sabahu priborili šele po podaljšku na drugi tekmi. Tudi tokrat bo v boju za tretji krog še kako veselo in napeto, vse pa se bo odločalo na otoku čez teden dni ...