Andres Iniesta po operaciji štiri mesece brez nogometa

Andres Iniesta se je poškodoval prejšnji teden na tekmi proti Suwonu v četrtfinalu najbolj kakovostnega azijskega klubskega tekmovanja, testi pa so kasneje pokazali, da si je strgal desno stegensko mišico. Šestintridesetletnega svetovnega (2010) in evropskega prvaka (2008, 2012) s špansko reprezentanco so v sredo uspešno operirali v Barceloni pod nadzorom zdravnikov japonskega kluba, sam pa je poseg označil kot uspešen.

"Po številnih testih sem pristal na operacijo po posvetu z zdravniki, s čimer bo okrevanje hitrejše,"je za spletno stran kluba dejal Iniesta, ki velja za enega najboljših vezistov v tem tisočletju.

Največji pečat je 36-letnik pustil v Barceloni, za katero je igral 16 let, ter v španski reprezentanci, na Japonskem pa igra vse od leta 2018.