Andres Iniesta se poslavlja od igranja nogometa

Španskega nogometa se ne da razumeti brez figure Andresa Inieste. "Tisti iz Fuentealbilla se je v zgodovino španskega nogometa zapisal 11. julija 2010, ko je v Johannesburgu proti Nizozemski v 116. minuti dosegel gol, s katerim je Španija osvojila prvo svetovno prvenstvo v zgodovini," so zapisali pri Marci.

Andres Iniesta je igralsko pot začel v Albaceteju, nato pa je od leta 1996 do 2018 igral za Barcelono. S katalonskim klubom je osvojil kar 29 trofej. Sledila je selitev na Japonsko; od leta 2018 do 2023 je igral za Kobe, zadnjo sezono pa je bil član kluba Emirates iz Združenih arabskih emiratov.

Iniesta je za špansko reprezentanco med letoma 2006 in 2018 odigral 131 tekem in dosegel 13 golov. S špansko reprezentanco je leta 2010 osvojil svetovno, leta 2008 in 2012 pa evropsko prvenstvo.

Skupno ima kar 22 državnih naslovov z Barco in tri z japonskim klubom Vissel Kobe. Na mednarodni ravni ima deset naslovov z Barcelono, od tega štiri v Ligi prvakov, dvakrat je s Španijo zmagal na mladinskih Eurih, nato pa je sledila njegova velika trilogija: dva Eura in svetovno prvenstvo z la rojo, kjer je dosegel gol, ki je osrečil vse Špance. Skupaj ima kar 40 naslovov.