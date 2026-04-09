Nogomet

Andy Robertson bo po koncu sezone zapustil Liverpool

Liverpool, 09. 04. 2026 20.25 pred 6 minutami 2 min branja 3

Avtor:
R.S.
Andrew Robertson

Iz vrst Liverpoola je odjeknila novica, da bo klub po koncu sezone zapustil levi bočni branilec Andy Robertson. Škot se je rdečim pridružil leta 2017, ko je za 9 milijonov evrov prestopil iz Hull Cityja. Z moštvom iz mesta Beatlov je v devetih letih osvojil dva naslova angleškega prvaka, Ligo prvakov, FA pokal, dva ligaška pokala, angleški superpokal, klubsko svetovno prvenstvo in evropski superpokal.

Potem ko je naznanil, da bo vrste Liverpoola po koncu sezone zapustil dolgoletni prvi zvezdnik ekipe Mohamed Salah, je zdaj svoj odhod po koncu sezone naznanil tudi škotski bočni branilec Andy Robertson, ki mu pogodba s klubom z Anfielda poteče po koncu aktualne sezone.

"Mislim, da je bilo dobro dokumentirano, še posebej v zadnjem letu ali dveh, da sem imel priložnosti za odhod in jih nisem izkoristil, ker je bilo tako težko zapustiti ta klub. In tega ne bi zamenjal za nič na svetu," je na videoposnetku, ki ga je na družbenih omrežjih objavil Liverpool, dejal Robertson. "Vem pa, da nogomet gre naprej, vem, da ekipe gredo naprej in mislim, da je zdaj čas, da grem naprej in kamor koli bo moja naslednja poteza in kamor koli me bo ponesla moja kariera."

Robertson se je Liverpoolu pridružil leta 2017 za 9 milijonov evrov iz vrst Hull Cityja. V tem času se je uveljavil kot eden izmed najboljših levih bočnih branilcev v zgodovini kluba. Za Redse je na 373 nastopih dosegel 13 golov in prispeval 69 asistenc. V letošnji sezoni ima po prihodu Miloša Kerkeza občutno manjšo vlogo v ekipi, zato je priznal, da je najbolje, da se njegova pot nadaljuje drugje.

Skozi leta igranja na Anfieldu je osvojil dva naslova angleškega prvaka, Ligo prvakov, FA pokal, dva ligaška pokala in evropski superpokal. Zadnja leta je imel 32-letnik več snubcev, tako da mu iskanje novega kluba poleti po vsej verjetnosti ne bo predstavljalo težav. Zanj so zanimanje pokazali Napoli, Juventus, Atletico Madrid in Tottenham.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
09. 04. 2026 21.41
Nikoli ne hodiš sam, pravijo. Tle se vidi zvestoba do kluba, ko pride do neskladnosti s trenerjem.
stanga123
09. 04. 2026 20.51
Tudi trener bo verjetno moral oditi
JaBas
09. 04. 2026 21.05
upajmo
